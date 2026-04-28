Макрон призвал открыть Ормузский пролив: говорит с США и Ираном

Ормузский пролив

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что прилагает дипломатические усилия, чтобы убедить Дональд Трамп и Иран способствовать открытию Ормузского пролива для международного судоходства.

Об этом сообщает BFMTV .

Макрон приветствовал действующее перемирие, которое, в частности, распространяется на Ливан, и подчеркнул, что использует этот период для активизации переговоров по стабилизации ситуации в регионе.

По словам французского президента, ключевой задачей является восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе, которое имеет стратегическое значение для мирового энергетического рынка.

"Во время этого перемирия и переговоров мы делаем все, чтобы обеспечить нормальное возобновление судоходства", - заявил он.

На фоне роста мировых цен на горючее Макрон призвал действовать системно и "решить проблему в корне". Он также подтвердил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом США, пытаясь убедить его поддержать открытие пролива.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире, поэтому любые ограничения движения там оказывают влияние на глобальные рынки.

Война в Иране - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп усилил давление на Тегеран, чтобы вынудить его пойти на уступки. Американский лидер приказал военно-морским силам расстреливать любые суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив.

Также Дональд Трамп планирует в ближайшие дни направить в Пакистан своего специального посланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Целью визита является участие в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Основным вопросом повестки дня является потенциальное соглашение по ядерным материалам Тегерана .

