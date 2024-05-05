Макрон прокомментировал нервную реакцию России на его идею об отправке войск в Украину

Если Россия победит, "следующей секунды безопасности" не будет нигде в Европе, считает Макрон.

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что нервная реакция Кремля на его заявление о возможной отправке западных войск в Украину, является свидетельством того, что эта идея работает.

Об этом французский президент сказал в интервью газете La Tribune.

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"Стратегическая неопределенность означает не давать слишком много деталей", – пояснил Макрон.

Он повторил свое предварительное заявление, что устанавливать какие-то красные линии якобы на фоне угроз — проявление слабости, а не храбрости. Но напомнил, что Путин перестал ограничивать свои действия в феврале 2022, когда проигнорировал международное право и напал на суверенное государство.

"Напротив, мы должны убрать всю определенность, именно это создает способность к сдерживанию. Ведь если Россия победит, то в следующую секунду безопасности уже не будет ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране", — считает Макрон.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью изданию The Economist назвал условие для введения в Украину французских войск.

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