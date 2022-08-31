Макрон просил президента Ирана стать посредником в переговорах между Россией и Украиной – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон якобы попросил президента Ирана Ибрагима Раиси стать посредником между Россией и Украиной.

После консультаций МИД Ирана направил в Москву свою официальную делегацию.

Об этом пишет издание ISNA.

"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой стать посредником в войне в Украине", — написал замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в своем Twitter.

Он также добавил, что после консультаций министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан направил в Москву мирную инициативу вместе с важным сообщением.

Издание ISNA отмечает, что этим лидером, обратившимся к Ирану, является президент Франции Макрон.

Напомним, Россия могла получить от Ирана поврежденные беспилотники.

Читайте также: