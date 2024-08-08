Макрон провел телефонный разговор с новым президентом Ирана: стали известны подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Ирана Масудом Пезешкианом и призвал "сделать все возможное, чтобы избежать новой военной эскалации" на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила администрация президента Франции, передает The Times of Israel.

"Новая военная эскалация не будет отвечать ничьим интересам, включая Иран, и нанесет долгосрочный ущерб региональной стабильности", — заявил Макрон Масуду Пезешкиану.

Кроме того, президент Франции призвал положить конец "логике репрессий" и обеспечить "защиту гражданского населения".

"Иран также должен взять на себя обязательство призвать дестабилизационных участников, которых он поддерживает, к максимальному воздержанию во избежание пожара", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден пытается предотвратить большую войну на Ближнем Востоке, но удастся ли.

Кроме того, мы также информировали, что на фоне обострения на Ближнем Востоке Россия передала Ирану "Искандеры" и РЭБы.

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