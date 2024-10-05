Макрон раскритиковал двойные стандарты по войне в Украине и на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал мировое сообщество избегать двойных стандартов при оценке войны на Ближнем Востоке и в Украине.

Об этом он сказал на открытии саммита лидеров франкоязычных стран, пишет Le Monde.

"Я верю, что франкоязычный мир – это место, говорящее на одном языке об Украине, которая сегодня подвергается нападениям, чьи границы и территориальная целостность находятся под угрозой из-за российской захватнической войны. Но оно также защищает видение, где нет места двойным стандартам, где все жизни равны для всех конфликтов во всем мире", – сказал он.

Также Макрон упомянул о Ливане – бывшей французской колонии, "чей суверенитет и мир сегодня пошатнулись" из-за эскалации конфликта между Израилем и проиранской группировкой "Хезболла".

"Не может быть мира на Ближнем Востоке без решения о создании двух государств между Израилем и палестинцами", – добавил он.

Ранее Макрон заявил, что странам Европы придется пересмотреть отношения с Россией.

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