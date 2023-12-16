Макрон рассказал, какое обещание Орбан дал ему о вступлении Украины в ЕС

Орбан будет ждать, когда Украина выполнит все требования.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан лично обещал ему не блокировать вступление Украины в Европейский Союз в случае выполнения ею всех условий Еврокомиссии.

Об этом Макрон сказал, отвечая на вопросы Politico на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я спросил его (Орбана – ред.), и он сказал, если Украина выполнит семь условий Еврокомиссии, он не будет блокировать", — отметил Макрон.

Макрон также выразил надежду, что венгерский премьер не "возьмет Европу в заложники" на последующих этапах переговоров с Украиной.

"Следующие месяцы будут решающими для Европы и для Венгрии", – добавил он.

Напомним:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро после того, как ранее воздержался при принятии решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС.

"Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги для Украины, вето на пересмотр MFF. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после должной подготовки", – написал Орбан в социальной сети X.

Остальные 26 лидеров ЕС согласились вернуться к дебатам на новой встрече в начале следующего года, чтобы попытаться заключить соглашение о крайне необходимой поддержке Киева.

Европейский совет 14 декабря решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз, а также предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС. Орбана, также выступавшего против начала переговоров, не было во время голосования по этому вопросу.

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