Макрон рассказал, о чем будет говорить с Трампом во время встречи на следующей неделе

Президент Франции заявил, что хорошо знает Дональда Трампа, и они уважают друг друга.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на следующей неделе посетит Вашингтон, где проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей X (Twitter) во время прямого эфира, передает BFMTV.

Президент Франции заявил, что он хорошо знает Дональда Трампа, и они уважают друг друга.

Макрон заявил, что на следующей неделе поедет в США, чтобы убедить президента США: "его интересы совпадают с нашими, что бы он ни думал".

"Я скажу ему: "В глубине души ты не можешь быть слаб перед лицом Путина, это не ты, это не твой стиль", — заметил Макрон.

Кроме того, Макрон заявил, что в ближайшие недели обратится к гражданам Франции, чтобы "мобилизовать вас на разных фронтах", но более точных деталей не предоставил.

Ранее сообщалось, что Буданов объяснил, что означает мирный план Трампа для Украины.

Мы ранее информировали, что в ООН отреагировали на заявление Трампа о "нелегитимности" Зеленского.

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