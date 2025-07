Макрон рассказал, о чем говорил с Путиным: подробности

Макрон рассказал, о чем говорил с Путиным / © Associated Press

Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным был важен для Франции.

Об этом он заявил журналистам.

Макрон отметил, что инициировал звонок, прежде всего, для обсуждения иранской ядерной программы и важности сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Президент Путин выразил готовность к сотрудничеству по этому вопросу. Для нас было очень важно получить такие гарантии, поскольку Франция, как и Россия, несет ответственность за поддержание стратегической стабильности», — пояснил Макрон.

В то же время, по его словам, вопросы войны в Украине также обсуждались, но без какого-либо прогресса.

«Коалиция желающих» проведет новую встречу

Между тем, газета Le Monde сообщает, что Франция и Великобритания проведут новую встречу «коалиции желающих» на следующей неделе, в четверг. Встреча пройдет в видеоформате:

Макрон и британский премьер Кир Стармер выйдут в эфир с военной базы под Лондоном.

Президент Украины Владимир Зеленский и некоторые другие европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджию Мелони, — с полей конференции в Риме, где будут обсуждаться вопросы восстановления Украины.

Еще ряд европейских лидеров присоединятся к видеоконференции из своих столиц.

В пресс-службе французского президента заявили, что «безусловно, состоится дискуссия о том, как серьезно поддержать боеспособность Украины», обеспечить «возрождение украинской армии» и развернуть, «когда придет время, силы успокоения как часть режима прекращения вогogu» (сил для обеспечения мира, вероятно, в случае прекращения огня).

Цель и эффективность «Коалиции желающих»

«Коалиция желающих» (Coalition of the willing) — это неформальное объединение около 30 государств, созданное в марте 2025 года. Ее целью является поддержка Украины в противостоянии российской агрессии на фоне очевидного ухода США от своих обязательств. Главными инициаторами создания коалиции стали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Первый саммит коалиции прошел в Париже 27 марта, собрав министров обороны и лидеров около 30 стран. Обсуждались вопросы возможного развертывания миротворческих сил Европы и увеличения производства вооружений для оборонных нужд Киева.

Несмотря на амбициозные цели, коалиция на практике так и не смогла договориться с чем-то конкретным в вопросе отправки войск в Украину. Это связано с тем, что ни одна страна не хочет отправлять своих солдат без гарантий помощи со стороны США, которые в свою очередь такие гарантии не предоставляют.

Напомним, 1 июля президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ядерную программу Ирана, конфликт на Ближнем Востоке и войну в Украине.

А затем президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения актуальных вопросов.