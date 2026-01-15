Макрон с залитым кровью глазом: что стоит за необычным видом президента Франции

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с заметным покраснением одного глаза, что привлекло внимание СМИ и пользователей соцсетей.

В Елисейском дворце уточнили, что красный глаз вызван лопнувшим сосудом и не представляет угрозы для здоровья.

Президент Франции появился с заметным покраснением одного глаза / © Le Parisien

Сам Макрон прокомментировал ситуацию так:

«Простите, пожалуйста, за достаточно неэстетичное состояние моего глаза. Он абсолютно безвреден. Воспринимайте это просто как непреднамеренную ссылку на „глаз тигра“ в начале этого года. Для тех, кто понимает ссылку, это признак решительности».

Несмотря на официальные объяснения, некоторые медиа и пользователи соцсетей не удержались от предположений и спекулировали о домашнем насилии.

Напомним, в прошлом году французский президент получил оплеуху от жены — французская пресса активно обсуждала семейную разборку президентских супругов прямо на выходе из самолета.