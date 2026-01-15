- Дата публикации
Макрон с залитым кровью глазом: что стоит за необычным видом президента Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с красным глазом. В Елисейском дворце объяснили, что это лопнувший сосуд, и подчеркнули, что здоровью президента ничего не угрожает.
Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с заметным покраснением одного глаза, что привлекло внимание СМИ и пользователей соцсетей.
В Елисейском дворце уточнили, что красный глаз вызван лопнувшим сосудом и не представляет угрозы для здоровья.
Сам Макрон прокомментировал ситуацию так:
«Простите, пожалуйста, за достаточно неэстетичное состояние моего глаза. Он абсолютно безвреден. Воспринимайте это просто как непреднамеренную ссылку на „глаз тигра“ в начале этого года. Для тех, кто понимает ссылку, это признак решительности».
Несмотря на официальные объяснения, некоторые медиа и пользователи соцсетей не удержались от предположений и спекулировали о домашнем насилии.
Напомним, в прошлом году французский президент получил оплеуху от жены — французская пресса активно обсуждала семейную разборку президентских супругов прямо на выходе из самолета.