Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1477
Время на прочтение
1 мин

Макрон с залитым кровью глазом: что стоит за необычным видом президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с красным глазом. В Елисейском дворце объяснили, что это лопнувший сосуд, и подчеркнули, что здоровью президента ничего не угрожает.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с заметным покраснением одного глаза, что привлекло внимание СМИ и пользователей соцсетей.

В Елисейском дворце уточнили, что красный глаз вызван лопнувшим сосудом и не представляет угрозы для здоровья.

Президент Франции появился с заметным покраснением одного глаза / © Le Parisien

Президент Франции появился с заметным покраснением одного глаза / © Le Parisien

Сам Макрон прокомментировал ситуацию так:

«Простите, пожалуйста, за достаточно неэстетичное состояние моего глаза. Он абсолютно безвреден. Воспринимайте это просто как непреднамеренную ссылку на „глаз тигра“ в начале этого года. Для тех, кто понимает ссылку, это признак решительности».

Несмотря на официальные объяснения, некоторые медиа и пользователи соцсетей не удержались от предположений и спекулировали о домашнем насилии.

Напомним, в прошлом году французский президент получил оплеуху от жены — французская пресса активно обсуждала семейную разборку президентских супругов прямо на выходе из самолета.

