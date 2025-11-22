Макрон считает мирный план Трампа хорошим, но его надо пересмотреть

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Мирный план, предложенный США для прекращения войны между Украиной и Россией, является хорошей основой для работы, но требует пересмотра.

Об этом заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 22 ноября, во время саммита G20 в Южной Африке, передает Reuters.

«Он [мирный план Трампа] хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета, гарантий безопасности», — отметил он.

По словам Макрона, идеи, которые включены в мирные предложения, «являются достаточно знакомыми, независимо от того, были ли они раскрыты или нет».

«Но это основа для работы, которую нужно пересмотреть… прежде всего, потому, что этот план не был согласован с европейцами, но предусматривает много вещей для европейцев», — подчеркнул французский лидер.

Среди пунктов плана, которые нужно согласовывать со странами ЕС, Макрон назвал использование замороженных российских активов, которые в основном хранятся в Европе, и европейскую интеграцию Украины.

Также, по его словам, вопросы, которые касаются НАТО, также нужно решать при участии всех членов Альянса.

«Есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, они требуют более широких консультаций», — подчеркнул французский президент.

Напомним, встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.

В субботу, 22 ноября, президент Зеленский подчеркнул, что на переговорах с партнерами Украины относительно шагов, которые нужны для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы.

В «мирном плане» Трампа, который состоит из 28 пунктов, говорится о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Издание Bloomberg сообщает о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы.