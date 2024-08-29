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Макрон сделал новое заявление по поводу задержания Дурова

Макрон сделал новое заявление по поводу задержания Дурова

Президент Франции Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Французский президент заверил, что не знал о приезде основателя Telegram в Париж.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планировал встречаться с основателем Telegram Павлом Дуровым, задержанным 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Об этом он говорил во время своего выступления перед журналистами в столице Сербии Белграде, передает France24.

“Я совсем не был в курсе о приезде Дурова во Францию. И это абсолютно нормально и естественно, потому что я не должен быть в курсе перемещений граждан Франции и других граждан. Это неправда, что я приглашал его в тот вечер, это совсем не правда. Я не собирался встречаться с г-ном Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни. Я не знал, что он собирался приехать во Францию”, – сказал французский президент.

По словам Макрона, задержанию Дурова нет никаких политических мотивов, поскольку во Франции защищают свободу слова, уважают инновации и предпринимателей. Он назвал этот эпизод независимым действием французской юстиции.

В то же время, Макрон полностью взял на себя ответственность за принятое в 2018 году решение предоставить Павлу Дурову французское гражданство, объяснив это "стратегией, направленной на то, чтобы позволить это женщинам и мужчинам, которые являются артистами, спортсменами, предпринимателями, которые готовы изучать французский язык и развивать богатство инноваций" во Франции.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон имел ланч с основателем Telegram Павлом Дуровым, во время которого предлагал ему перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж.

Напомним, по решению суда основателю Telegram Павлу Дурову запретили покидать Францию, его обвинили в ряде преступлений и назначили залог в размере пяти миллионов евро.

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