Макрон, Шольц и Шарль во время завтрака попытаются склонить Орбана в пользу Украины

Несмотря на попытки европейских лидеров, Орбан продолжает выступать против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Перед важным саммитом лидеров ЕС президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время рабочего завтрака попытаются убедить венгерского премьера Виктора Орбана не блокировать решение по Украине.

Об этом пишет Politico.

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По данным издания, поздно вечером 13 декабря состоялась встреча президента Евросовета с президентом Франции, канцлером ФРГ и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, чтобы согласовать "общую линию".

На этом фоне утром на рабочем завтраке 14 декабря Макрон, Шольц и Шарль попытаются убедить Избрана, чтобы тот не блокировал решение о начале переговоров Украины в ЕС.

По состоянию на 11.00, как передает журналистка ТСН.ua, Орбан прибыл на саммит в Брюсселе. На вопрос иностранных корреспондентов, поддержит ли он решение по Украине, венгерский министр продолжает гнуть свою линию по блокированию переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"Мы установили семь условий, сопровождавших статус кандидата Украины. И по оценке Еврокомиссии, три из семи не выполнены. Нет причины что-либо обсуждать, есть смысл к этому вернуться, когда Украина выполнит все", – заявил венгерский премьер журналистам перед саммитом.

Напомним, Орбан сделал очередное скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС.

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