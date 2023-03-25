Макрон снял дорогие часы под столом во время обсуждения пенсионной реформы (видео)

Когда он вынул руки из-под стола, на его левом запястье уже не было часов.

Во Франции противники пенсионной реформы раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона из-за жеста с часами во время интервью.

Во время интервью, съемка которого состоялась в Елисейском дворце, примерно на десятой минуте записи Макрон незаметно снял часы, которые носил на запястье, когда опустил руки под стол. Это произошло в тот момент, когда он обсуждал легитимность профсоюзов.

Пользователи поинтересовались стоимостью часов. Они допустили, что Макрон носит продукцию Bell and Rose. Компания сотрудничает со многими учреждениями, включая армию и GSPR (группа безопасности президента США Республика), которая обеспечивает безопасность президента. Часы продаются на сайте производителя (без герба Республики) по цене $2 400.

По информации издания L'independant, Макрон носит эти часы более полугода.

Елисейский дворец объяснил причину такого поступка президента во время интервью, назвав его технической причиной: "Президент снимает часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что он только что постучал ими об стол. Шум четко слышен только за несколько секунд до начала видео, распространенное в социальных сетях".

Пенсионная реформа во Франции, спровоцировавшая массовые протесты

Более 1,2 миллионов человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет во Франции. Люди вышли на улицы по всей стране.

Большинство французов выступают против повышения пенсионного возраста. Впрочем, президент Макрон убежден, что этот шаг является важным для улучшения пенсионной системы.

Пенсионная реформа должна была начаться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

Реформа предполагает, что пенсионный возраст будет повышаться на три месяца каждый год до 2030 года.

12 марта верхняя палата парламента проголосовала за одобрение противоречивой реформы пенсионной системы.

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