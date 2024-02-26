Макрон собирает глав европейских государств, чтобы активизировать помощь Украине: что об этом известно

Во Францию, в частности, прибудут представители США, Канады и глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон.

В Париже сегодня, 26 февраля, состоится встреча около двух десятков глав государств и правительств. Таким образом, они планируют создать "рывок для поддержки" Украины.

Об этом пишет издание Le Figaro.

Как стало известно, встреча состоится в Елисейском дворце. На ней присутствует подавляющее большинство европейских лидеров: в частности, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры около 15 стран ЕС.

Во Францию также прибудут представители США, Канады и глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон. А в режиме видеоконференции выступит и президент Украины Владимир Зеленский.

Издание также пишет, что переговоры в Париже состоятся, когда поддержка со стороны США все еще заблокирована в Конгрессе. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон хочет призвать Европу к "коллективному рывку" против РФ.

Кроме того, отдельно планируется обсудить вопрос увеличения в киберпространстве информационных атак со стороны России.

"Речь идет о том, чтобы… подтвердить, что мы не устали, и что мы полны решимости победить российскую агрессию. Мы хотим послать четкий сигнал Путину, что он не победит в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, что Эммануэль Макрон пригласил своих европейских коллег в Елисейский дворец.

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