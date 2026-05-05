Макрон спел шансон под аккомпанемент Пашиняна (видео)

Эмманюэль Макрон и Никол Пашинян / © скриншот с видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Армении Никол Пашинян продемонстрировали неожиданные таланты на государственном ужине. Пока французский лидер исполнял легендарную La Bohème, армянский коллега задавал ритм на барабанах.

Об этом сообщила журналистка Аньес Вахрамян и распространила видео.

Макрон исполнил песню La Bohème шансонье Шарля Азнавура, а Пашинян во время этого выступления играл на барабанах. Это произошло во время официального ужина в Ереване.

Журналистка опубликовала видео, на котором видно, как президент Франции поет в микрофон, сидя рядом с пианистом, а премьер Армении сопровождает это игрой на барабанах.

По словам Вахрамян, этот музыкальный эпизод подчеркнул теплую и непринужденную атмосферу между политиками.

Заметим, что Шарль Азнавур — известный французский исполнитель, композитор и актер армянского происхождения, которого считают одним из самых ярких представителей французской эстрады.

Саммит в Ереване — что известно

Напомним, 4 мая в Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества, который собрал руководителей 48 стран и правительств. Мероприятие проходит под лозунгом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». Среди ключевых тем — усиление демократической устойчивости, расширение взаимосвязей между государствами, а также укрепление экономической и энергетической безопасности.

На саммит в Ереван прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. Его спикер Сергей Никифоров анонсировал, что глава государства проведет двусторонние переговоры с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

