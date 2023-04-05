Макрон в Китае заявил о решающей роли Пекина в войне в Украине

Президент Франции пообещал не угрожать санкциями во время завтрашней встречи с китайским лидером.

В среду, 5 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон начал трехдневный визит в Китай. Он заявил, что диалог с Китаем по поводу войны в Украине является решающим и что Пекин может играть важную роль в мирных усилиях благодаря своим тесным отношениям с Москвой.

Об этом сообщает FranceInfo.

Перед отлетом в Пекин Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера подтвердили свое стремление, чтобы Китай помог западным странам прекратить войну в Украине.

Срочность визита вызвана тем, чтобы убедить Пекин не переходить полностью в лагерь России, снабжая ее оружием. Эммануэль Макрон во время своего первого разговора с журналистами в Китае предупредил, что "любой, кто помогает агрессору, поставит себя в ситуацию соучастника нарушения международного права".

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, глава государства уточнил, что завтра во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином не будет размахивать угрозами санкций. "Угрозы никогда не были самым лучшим способом привлечь к сотрудничеству", — пояснил он.

В сфере экономических отношений Макрон по прибытии в Пекин заявил, что Европа не может отделиться от Китая, хотя эти отношения сейчас не сбалансированы. "Мы должны как-то смягчить риск для наших отраслей, но мы не можем отключиться или отделиться от Китая", — сказал президент Франции.

В ходе поездки Макрона сопровождают десятки французских бизнесменов и руководителей французских компаний.

Это первая поездка французского лидера в Китай с 2019 года. В четверг, 6 апреля, Макрон встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. В пятницу у него намечена встреча с китайскими инвесторами и студентами в Университете Сунь Ятсена.

Напомним, ранее в Пекине сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин не проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что "очень занят". Однако страны поддерживают частые контакты на более низком уровне.

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