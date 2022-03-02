Макрон в обращении к французам обвинил Кремль во лжи и прямо назвал Россию агрессором

Макрон в обращении к французам обвинил Кремль во лжи и прямо назвал Россию агрессором

Французский президент отдал честь "мужеству украинского народа, оказывающего сопротивление под огнем".

Вечером в среду, 2 марта, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам своей страны с речью, которую полностью посвятил развязанной Россией войне против Украины.

Выступление французского лидера транслировалось, в частности, на его микроблоге в Twitter.

Речь Макрона длилась около четверти часа и происходила на фоне трех флагов – ЕС, французского и украинского.

Президент Франции подчеркнул, что в Украине "женщин и детей сейчас убивают" и что "грядущие дни, несомненно, будут становиться все труднее". Глава французского государства при этом отдал честь "мужеству украинского народа, оказывающего сопротивление под огнем".

"Эта война не является конфликтом между НАТО и Западом с одной стороны и Россией с другой. Россия — не подверглась нападению, она является агрессором", — заявил Макрон.

Российское вторжение под видом "борьбы с нацизмом" французский лидер назвал ложью и "оскорблением нашей истории".

Эммануэль Макрон напомнил о различных мерах, предпринятых для помощи украинцам и для прекращения конфликта. "Несколько сотен французских солдат прибыли на румынскую землю вчера", — сказал он. Президент также подтвердил, что будет оставаться "в контакте с президентом Путиным, чтобы неустанно пытаться убедить его отказаться от применения оружия".

Относительно приема украинских беженцев Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция готова к этому. "Мы организуемся и позаботимся о тех, кто придет на нашу землю, чтобы их защищать", — сказал он, вспомнив, в частности, украинских детей, чьи родители остались в Украине воевать.

Эммануэль Макрон также упомянул об экономических последствиях российских санкций и подтвердил, что стоимость определенной продукции, вероятно, возрастет во Франции. Поэтому он попросил премьер-министра Жана Кастекса "составить план экономической и социальной устойчивости, чтобы реагировать на все эти трудности".

Французский президент заявил, что война в Украине имеет "не только непосредственные последствия", но и "является сигналом смены эпохи" и "жестокого возвращения трагического в истории".

"Война в Европе уже не в учебниках истории, она происходит на наших глазах", — подчеркнул он.