Макрон возобновил работу оружейного завода времен Первой мировой войны: какую продукцию он будет выпускать

Французский президент призвал к стойким усилиям для расширения производства оружия после российского вторжения в Украину.

В четверг, 11 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о восстановлении давнего порохового завода, который был демонтирован в 2007 году из-за отсутствия достаточного количества заказов. Это предприятие в городе Бержерак поставляло порох еще во время Первой мировой войны.

Как сообщает издание France24, французский президент призвал к стойким усилиям для расширения производства оружия после российского вторжения в Украину.

"В долгосрочной перспективе мы наблюдаем геополитические и геостратегические изменения, в которых оборонная промышленность будет играть все большую роль", — сказал он.

Макрон подчеркнул, что возобновление работы порохового завода является срочным и необходимым для поставки артиллерийских снарядов в Украину.

"Мы должны быть быстрыми, идти упорно, массово производить", — добавил он.

Компания Eurenco, которая является ведущим европейским поставщиком пороха и взрывчатых веществ, должна открыть завод в Бержераке в 2025 году и производить 1200 тонн продукции в год. Полученных заказов достаточно для бесперебойной работы до 2030 года.

Напомним, ранее в аналитической публикации британского издания The Daily Telegraph говорилось о том, что страны Западной Европы не готовы увеличивать расходы на военное производство, правительства предпочитают продолжать тратить средства государственного бюджета на социальные программы.

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