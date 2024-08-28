Макрон встречался с Дуровым в 2018 году и предлагал ему интересное соглашение – WSJ

По словам одного из собеседников, Макрон даже был готов предоставить Дурову французское гражданство.
В 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон имел ланч с основателем Telegram Павлом Дуровым, во время которого предлагал ему перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж.
Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, передает "Европейская правда".
По словам одного из собеседников, Макрон даже был готов предоставить ему французское гражданство. Однако, как отмечает информационное агентство, Дуров тогда отказался от предложения. В то же время в 2021 году россиянин все же получил французское гражданство.
Также издание утверждает, что за год до этой встречи французские спецслужбы провели совместную операцию с ОАЭ, имевшую кодовое название "Фиолетовая музыка", в результате которой был сломан iPhone Дурова.
Источник рассказал, что французские силовики были крайне озабочены тем, что "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак. По словам человека, близкого к Дурову, Telegram годами игнорировала вызовы и судебные приказы, отправленные правоохранительными органами, которые накапливались по редко проверенному электронному адресу компании.
"Хотя нет никаких признаков того, что эти предыдущие дискуссии с Макроном или взломом телефона Дурова сыграли какую-то роль в его задержании, эти детали проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ", — предполагают в WSJ.
Напомним, экс-разведчик РФ Сергей Жирнов считает, что Павел Дуров тайно встречался с Путиным в Азербайджане.
Читайте также: