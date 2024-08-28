Макрон встречался с Дуровым в 2018 году и предлагал ему интересное соглашение – WSJ

По словам одного из собеседников, Макрон даже был готов предоставить Дурову французское гражданство.

В 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон имел ланч с основателем Telegram Павлом Дуровым, во время которого предлагал ему перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, передает "Европейская правда".

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По словам одного из собеседников, Макрон даже был готов предоставить ему французское гражданство. Однако, как отмечает информационное агентство, Дуров тогда отказался от предложения. В то же время в 2021 году россиянин все же получил французское гражданство.

Также издание утверждает, что за год до этой встречи французские спецслужбы провели совместную операцию с ОАЭ, имевшую кодовое название "Фиолетовая музыка", в результате которой был сломан iPhone Дурова.

Источник рассказал, что французские силовики были крайне озабочены тем, что "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак. По словам человека, близкого к Дурову, Telegram годами игнорировала вызовы и судебные приказы, отправленные правоохранительными органами, которые накапливались по редко проверенному электронному адресу компании.

"Хотя нет никаких признаков того, что эти предыдущие дискуссии с Макроном или взломом телефона Дурова сыграли какую-то роль в его задержании, эти детали проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ", — предполагают в WSJ.

Напомним, экс-разведчик РФ Сергей Жирнов считает, что Павел Дуров тайно встречался с Путиным в Азербайджане.

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