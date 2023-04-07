Макрон выпил чаю с Си Цзиньпином и договорился о еще одной неформальной встрече

В конце церемонии чаепития лидеры Франции и Китая договорились о частном ужине, во время которого они, вероятно, снова будут говорить о войне в Украине.

В пятницу, 7 апреля, находящийся с визитом в Китае президент Франции Эммануэль Макрон провел еще одну неформальную встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом сообщает France24.

Французский лидер в этот день прибыл в Гуанчжоу, третий по величине город страны, где встретился со студентами Университета Сунь Ятсена. Перед аудиторией из тысяч студентов Макрон резко осудил российское вторжение в Украину.

"Речь идет о стране, которая решила колонизировать своего соседа, не подчиняться правилам, применить оружие, вторгнуться", — описывал он поведение государства-агрессоры — России.

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После встречи со студентами Макрон присоединился к Си Цзиньпину на острове Шамян в центре города. Затем два лидера вместе прошлись по саду и остановились возле резиденции губернатора провинции Гуандун, где жил отец действующего президента Китая Си Чжунсюнь, занимая этот пост в 1978-1981 годах.

У озера французский и китайский лидеры приняли участие в чайной церемонии, во время которой Си Цзиньпин вспоминал свою юность. "Я очень часто приезжал сюда, в 1978 году, когда был студентом и посещал отца", — говорил он.

В конце церемонии чаепития оба лидера договорились о частном ужине, во время которого они, вероятно, снова будут говорить о войне в Украине.

Напомним, президент Франции сделал Украину главной темой этого визита, попросив в четверг Китай "вернуть Россию в сознание" в отношении Украины.

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