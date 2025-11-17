Макрон выступил с жестким заявлением относительно действий России - детали

Президент Франции Эммануэль Макрон / © скриншот с видео

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не стремится к миру, в то же время обвиняя других в конфликте, и подчеркнул поддержку Украины и стабильности в Европе.

Об этом он сказал во время брифинга.

«Россия не хочет идти по пути мира, хотя обвиняет других. Мы не можем оправдать эти атаки против гражданских, нападение на инфраструктуры, энергетические», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Франция вместе с европейскими странами и международными партнерами поддерживает «нормальное желание Украины к стабильности Европы». Президент также отметил роль добровольцев и стран доброй воли, которые, следуя принципам Организации Объединенных Наций, выступают против конфликта.

«Россия не может смириться со своими империалистическими стремлениями. И атаки на гражданскую энергетику и на население является доказательством, что Россия преследует цель взять контроль украинских территорий. Никто не верит Москве, что она стремится к миру. Россия зависима от войны и это склоняет нас к миру. Мы должны не терять ни одной возможности в борьбе за мир», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский находится в Парижедля переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.