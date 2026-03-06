Макрон забирает у Путина последний козырь: сможет ли Франция закрыть ядерным куполом ЕС и Украину

Реклама

Очередная война Америки и Израиля против Ирана, уже распространившаяся далеко за пределы Ближнего Востока, в который раз расколола Европу. Премьеры Британии и Испании, отказавшиеся предоставить американцам свои военные базы (правда, потом Кир Стармер таки дал разрешение), публично ответили Трампу на его критику, вспомнив вторжение США в Ирак в 2003 году. А президент Франции Эммануэль Макрон объявил об изменении ядерной доктрины.

Во-первых, впервые за 30 лет Париж увеличит количество ядерных боеголовок. Сейчас у Франции их около 290. Арсенал Китая, к примеру, — 500 боеголовок. Уже не говоря о США и России, имеющих более 1700 только развернутых боеголовок. На сколько пополнится французский арсенал, неизвестно. Макрон заявил, что Париж не будет больше делать эту информацию публичной, чтобы ею не воспользовались враги.

Во-вторых, Макрон предложил распространить французский ядерный зонтик на другие европейские страны. Первой стала Германия, которая станет ключевым партнером, хоть уже и имеет на своей территории американское ядерное оружие. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин и Париж создали ядерную руководящую группу. О размещении французского ядерного оружия в ФРГ пока речь не идет. Но Германия, например, будет участвовать во французских ядерных учениях.

Реклама

Французский ядерный арсенал имеет морскую и авиационную составляющую. То есть, в европейских странах-союзниках могут быть размещены, например, французские истребители с ракетами, способными нести ядерные заряды. Когда это произойдет неизвестно. В 2026 году будут посещения союзниками французских стратегических объектов и совместные учения. К этому диалогу, по словам Макрона, также присоединятся Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Поэтому Путин, который постоянно бряцает ядерным оружием, получил, как видим, публичную пощечину от Макрона.

Почему Макрон именно сейчас решил изменить ядерную доктрину Франции, и может ли распространиться французский ядерный зонтик на Украину? Читайте в материале ТСН.ua.

Стратегическая неопределенность: ядерная защита Европы

Речь об изменении ядерной доктрины Франции Эммануэль Макрон произносил на секретной базе с атомными подлодками Иль-Лонг в Бретани. Именно там в декабре 2025 года французские военнослужащие открывали огонь по «неизвестным» дронам. База Иль-Лонг обеспечивает техническое обслуживание четырех французских атомных субмарин, одна из которых находится на постоянном боевом дежурстве в море.

«Я решил увеличить количество боеголовок нашего арсенала. Мы больше не будем публиковать данные о нашем ядерном арсенале. Чтобы быть свободными, мы должны бояться, а чтобы нас боялись, мы должны быть могущественными. Увеличение нашего арсенала является свидетельством этого», — заявил Макрон.

Реклама

Заявление французского президента прозвучало как раз после очередной сумасшедшей лжи Москвы о том, что Франция и Британия пытаются передать Украине ядерное оружие или «грязные» ядерные бомбы. Это заявление Кремль распространил как раз до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда Владимир Зеленский предположил, что ядерные заявления Москвы могут быть связаны с созданием ядерного зонта в Европе, не привязанного только к гарантиям США. Ведь накануне, в середине февраля, Макрон и Мерц уже обсуждали новое «европейское ядерное сдерживание».

«Статья 42 Договора о ЕС обязывает нас оказывать взаимную помощь в случае вооруженного нападения в Европе», — заявил Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.

ТСН.ua уже писал, что многочисленная американская делегация в Мюнхене дала еще раз понять европейцам: США не считают Россию угрозой, поэтому оборона Европы — это проблема самой Европы, американцы сохранят только ядерный зонтик. Великобритания также владеет ядерным оружием, имея около 225 боеголовок. То есть еще меньше, чем во Франции. Однако Великобритания не является членом Евросоюза. Поэтому странам-членам блока необходимо думать о собственной усиленной защите.

К тому же, французская система стратегического сдерживания не интегрирована в ядерное командование НАТО и полностью независима от США. Франция самостоятельно производит боеголовки, ракеты и носители. В то же время, по словам Мерца, новое европейское ядерное сдерживание будет полностью интегрировано в систему ядерного обмена НАТО, чтобы не допустить создания в Европе зон разного уровня безопасности.

Реклама

«Франция также разрешит временное развертывание самолетов с ядерным оружием в союзных европейских странах. Помимо сотрудничества с Германией и Великобританией, первый этап будет включать Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию. Поэтому речь Макрона знаковая. Однако ее способность успокоить союзников и умерить Россию остается неопределенной. Примечательно, что в списке партнеров отсутствуют страны Балтии, Норвегия и Финляндия — страны, непосредственно граничащие с Россией», — отмечают эксперты Atlantic Council.

Ядерный зонтик: на что сможет рассчитывать Украина

Многие эксперты также напоминают, что уже в 2027 году во Франции пройдут президентские выборы. Эммануэль Макрон больше не будет баллотироваться. Его второй срок подходит к концу. Первый рейтинг по стране имеет Джордан Барделла — ультраправый националист, популист, евроскептик и лидер партии «Национальное объединение», которой ранее руководила известная пророссийская политика и подруга Путина Марин Ле Пен. Все громкие решения и действия Макрона, которые мы сейчас наблюдаем, могут быть также связаны с грядущими выборами и возможным откатом обязательств Франции относительно общей внешней политики и безопасности Европы.

«Это побуждает некоторых европейских партнеров ускорить переговоры с Парижем по поводу ядерного сдерживания или последующего долгосрочного бюджета ЕС, чтобы заручиться соглашениями, которые будущему президенту Франции будет трудно разорвать. Учитывая бомбардировки Ирана и пламя на Ближнем Востоке, это также является защитой от нестабильного президентства Трампа и стратегического отклонения США от Европы, что порождает неопределенность обязательств Вашингтона поддерживать ядерный зонтик над континентом», — отмечает в статье для The Guardian старший.

К тому же, от 5 февраля 2026 г. Договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией больше не действует. Путин очень хотел его продолжения, чтобы затем преподнести это как «великую геополитическую победу» Москвы на международной арене. Однако администрация Трампа дала ясно понять, что не заинтересована в этом без присоединения к такому договору Китая. В Пекине такую возможность категорически отвергли. СНВ-3 ограничивал количество развернутых ядерных боеголовок до 1550 года. Это значит, что мир сейчас не имеет ни одного инструмента контроля над ядерными вооружениями. Правда, и во времена существования СНВ-3 Договор не сильно считался.

Реклама

На что реально сможет рассчитывать Украина? Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Будапештский меморандум, согласно которому Украина, как известно, отдала третий по мощности в мире ядерный арсенал в обмен на гарантии безопасности прежде всего от США и Британии, провалился, превратившись в пустые обещания. Именно поэтому, по его словам, Украина вместе с Британией, Францией и еще более 30 странами в рамках коалиции желающих строит новую архитектуру безопасности и рассчитывает на надежную поддержку США.

Вряд ли до какого-либо хотя бы промежуточного урегулирования войны с Россией Украине приходится рассчитывать на ядерную защиту, в частности, со стороны Франции. Однако с другой стороны, осенью 2022 года, когда во время успешного украинского контрнаступления Россия всерьез шантажировала наших союзников возможностью нанесения тактического ядерного удара, Вашингтон и ключевые европейские партнеры прорабатывали возможные варианты ответа, включавшие неядерные удары.

К тому же, наработанное Украиной и европейскими партнерами мирное соглашение по 20 пунктам предусматривает скорейшее вступление Украины в ЕС. Как уже отмечалось выше, Фридрих Мерц подчеркивал, что статья 42 Договора о ЕС обязывает оказывать странам-членам взаимную помощь в случае вооруженного нападения в Европе, включающей механизмы нового европейского ядерного сдерживания.