Макрон заверил, что военные преступления россиян в Украине не останутся безнаказанными

Французский президент подтвердил намерения своей страны поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ.
Франция продолжит поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ, а российские оккупанты будут наказаны.
Об этом в понедельник, 1 августа, президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети Facebook после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который длился полтора часа.
“Украина противостоит агрессии России. Она должна иметь возможность продолжать сопротивление. Я подтвердил президенту Зеленскому, что мы продолжим оказывать поддержку", – написал французский лидер.
Эммануэль Макрон также рассказал о работе команды французских экспертов, оказывающих помощь в расследовании военных преступлений российских оккупантов в Украине. Для проведения следственных действий французы передали мобильную лабораторию для тестирования ДНК.
"Российские вооруженные силы должны знать, что военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными", — подчеркнул он.
Президент Франции также назвал хорошей новостью отправление из Одесского порта первого судна с украинскими зернами.
"Продолжаются усилия Европы по экспорту украинского зерна сухопутными и речными путями", — отметил Макрон.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что во время этого телефонного разговора Владимир Зеленский отметил важную роль лично Эммануэля Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС исторического решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
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