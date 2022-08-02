Макрон заверил, что военные преступления россиян в Украине не останутся безнаказанными

Французский президент подтвердил намерения своей страны поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ.

Франция продолжит поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ, а российские оккупанты будут наказаны.

Об этом в понедельник, 1 августа, президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети Facebook после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который длился полтора часа.

“Украина противостоит агрессии России. Она должна иметь возможность продолжать сопротивление. Я подтвердил президенту Зеленскому, что мы продолжим оказывать поддержку", – написал французский лидер.

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Эммануэль Макрон также рассказал о работе команды французских экспертов, оказывающих помощь в расследовании военных преступлений российских оккупантов в Украине. Для проведения следственных действий французы передали мобильную лабораторию для тестирования ДНК.

"Российские вооруженные силы должны знать, что военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными", — подчеркнул он.

Президент Франции также назвал хорошей новостью отправление из Одесского порта первого судна с украинскими зернами.

"Продолжаются усилия Европы по экспорту украинского зерна сухопутными и речными путями", — отметил Макрон.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что во время этого телефонного разговора Владимир Зеленский отметил важную роль лично Эммануэля Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС исторического решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

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