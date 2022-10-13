Макрон заявил, что Франция не будет отвечать ядерным оружием на тактический ядерный удар Путина по Украине

Макрон заявил, что о ядерной угрозе сегодня не следует говорить "слишком много".

Франция не ответит ядерным оружием на тактический ядерный удар России по территории Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в прямом эфире France 2.

"Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут нарушены напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине, регионе", — заявил Макрон.

По его словам, сегодня о рисках ядерного удара по Украине не нужно говорить слишком много, ведь "сдерживание работает".

"РФ имеет ядерное оружие. Так же, как и Франция. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", – подчеркнул Макрон.

Ядерные угрозы Путина: как на это реагирует мир

Россия уже месяцами шантажирует мир своим ядерным оружием. За ситуацией с российским ядерным вооружением постоянно следят не только в Украине, но и в США, НАТО и других странах-союзниках Киева. По состоянию на 6 октября в Пентагоне сообщалось, что США пока не видят признаков того, что президент РФ Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас риски применения ядерного оружия Россией достаточно неоднозначны, и убежден, что "российская власть любит жизнь".

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что междоусобия и борьба за власть в РФ указывают на то, что страна-агрессорка не применит ядерное оружие в Украине. Мол, ядерный шантаж Путина лишь угрозы, которых не нужно бояться.

Кроме того, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что вероятность того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины – крайне мала. Эксперт назвал три причины и объяснил, почему кремлевский диктатор этого не сделает.

Сомневается в применении ядерного оружия и военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что эта вероятность не так велика, как паника вокруг этой темы, ведь риск применения ядерного оружия Россией минимален, однако не стоит отказываться от того, что угроза существует.

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