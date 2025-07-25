Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Франция признает Палестину как государство уже в сентябре этого года.

Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон в соцсети Х.

«Верный своему историческому обязательству по справедливому и крепкому миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре», — отметил Макрон.

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По его словам, сейчас настоятельная необходимость прекратить боевые действия в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

Французский президент подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников и масштабной гуманитарной помощи жителям Газы.

«Также необходимо обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газа. Наконец, важно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и дать ему возможность, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести свой вклад в безопасность всех на Ближнем Востоке. Альтернативы нет», — добавил Макрон.

Он подчеркнул, что французский народ стремится к миру в регионе.

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«Мы, французы вместе с израильтянами, палестинцами и нашими европейскими и международными партнерами должны продемонстрировать, что это возможно. В свете обязательств, взятых на себя президентом Палестинской администрации, я написал ему о своей решимости двигаться вперед», — сказал президент Франции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о перспективах расширения мирных соглашений на Ближнем Востоке, но подчеркнул, что не поддержит никакой договоренности, которая позволит ХАМАСу остаться в секторе Газа.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Иран готовится к реальному ядерному удару, и в случае получения бомбы обязательно ее применит.