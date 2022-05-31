Макрон заявил, что уже к концу года ЕС сократит импорт российской нефти на 92%

Макрон заявил, что уже к концу года ЕС сократит импорт российской нефти на 92%

Европейский союз к концу 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, этому будет способствовать нефтяное эмбарго.

Об этом сообщает TF1.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу удалось согласовать шестой пакет санкций против России. В него, в частности, попали более 80 физических лиц, три телеканала и крупнейший банк России "Сбербанк".

Согласно новому санкционному пакету, эмбарго на нефть до конца 2022 года должно на 92% сократить поставки. По словам Макрона, это "очень структурное" решение, коренным образом изменившее европейскую экономику.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение о нефтяных санкциях против России. По ее словам, это позволит фактически сократить около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года.

В то же время Владимир Зеленский ранее заявил, что согласование новых санкций ЕС против России "слишком затянулось".

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