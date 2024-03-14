Макрон заявил о намерении "отправить парней" в Одессу в ближайшем году – Le Monde

Эммануэль Макрон заявил, что из-за напряженной ситуации в войне России против Украины Франции придется отправить военных в Украину.
Французский президент Эммануэль Макрон предполагал отправку войск в Одессу в ближайшем году.
Об этом сообщает Le Monde.
По данным издания, 21 февраля этого года Макрон заявил, что из-за напряженной ситуации в войне России против Украины Франции придется отправить военных в Украину.
"В любом случае, в ближайшем году мне придется отправить часть своих людей в Одессу", – сказал глава Франции.
Уже 26 февраля Макрон ответил на вопросы из приемной Елисейских полей о возможности введения западных войск в Украину.
"Ничего нельзя исключать как само собой разумеющееся", – ответил президент.
Напомним, ранее издание Politico заявило, что Франция создает альянс стран, потенциально готовых к отправке войск в Украину, и в процессе углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином.
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