Макрон заявил о трех поражениях российской агрессии и о решающих неделях войны

Президент Франции убежден, что следующие несколько недель и месяцев будут решающими в войне РФ против Украины и подчеркнул, что страна-агрессор не может и не должна выиграть эту войну.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российская агрессия увенчалась тремя явными поражениями – на поле боя, поражением колониальной ментальности и взглядом в будущее.

Свое заявление французский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

"Я думаю, что мы должны изменить наш глобальный порядок. Во-первых, нам нужно сделать наш глобальный порядок более инклюзивным. Ситуация очень серьезная. Почти год прошел с начала катастрофической агрессивной войны, которую Россия начала против Украины. И время для выводов еще не наступило", – сказал Макрон.

Он подчеркнул, что развязанная Россией война против Украины касается всего мира.

"Конечно, сегодня Украина находится в тяжелом состоянии. Эта война, начатая год назад, – это не война только европейцев. Она касается всего мира. Потому что этой агрессии нет никакого оправдания. Это новый империалистический подход, который мы видим. Наши табу были разрушены этой агрессией. Не только нарушением принципов устава ООН, но и тем, что это нарушение было совершено постоянным членом Совбеза ООН", – обратил внимание президент Франции.

Он подчеркнул, что только Россия ответственна за этот кризис.

Три поражения агрессии РФ

Макрон также заявил, что российская агрессия увенчалась тремя явными поражениями.

"Первая – это поражение на поле боя. Базовый расчет России был на быструю войну, что Украина не сможет сопротивляться и падет через несколько дней или, может, через несколько недель. Невероятное мужество украинских Вооруженных сил и украинского народа, политического руководства Украины и тех друзей, которые здесь сегодня (в Мюнхене – ред.), включая президента Зеленского, все это нивелировало этот план России", – рассказал французский лидер.

Он добавил, что России не удалось захватить север Украины, а также "мы видели, что произошло в Херсоне". Политик подчеркнул, что все это поражение, прежде всего, военного плана России.

"Второе – это поражение колониальной ментальности. Следовательно, смысл заключался в том, чтобы создать путаницу, сферы влияния, чтобы показать, что была легитимность этой агрессивной войны. Но это не сработало даже через год", – сказал Макрон.

Он также обратил внимание на роль ЧВК "Вагнер", назвав компанию мафиозным инструментом России.

"Мы должны четко сказать, что Россия сегодня создает дисбалансы не только в Украине, на Кавказе или в Африке с помощью ЧВК "Вагенра". И я разговаривал об этом с Путиным год назад. И я поверил ему в некотором смысле, что ЧВК "Вагнера" ему не принадлежит. Но сейчас эти войска, эти группы уже официально напрямую с ним аффилированы. Это новый мафиозный инструмент, который везде использует Россия", — заявил президент Франции.

Третьим поражением России он назвал "поражение взгляда в будущее". Ведь результатом агрессии стала консолидация украинских сил и решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО.

Россия не может и не должна выиграть эту войну

"Россия, являясь просто государством среднего влияния, вызывает сейчас недоверие со стороны всех своих соседей. Вот такая сейчас ситуация", – констатировал Макрон.

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Он напомнил, что два года назад поделился взглядом о том, что "никто не может изменить географию России", и она географически всегда будет оставаться частью Европы.

"И никто здесь, в этой комнате, не решит эту дилемму, что на нашем континенте не будет полного и долгосрочного мира, пока не будет решен вопрос России. Мы не должны быть наивными, мы должны быть едиными, также предлагая диалог там, где это возможно. Но не сейчас, потому что Россия продвигает только войну. Россия решила совершать военные преступления. Россия не может и не должна выиграть эту войну", — подчеркнул французский лидер.

Следующие несколько недель и месяцев будут решающими

Он заявил о необходимости усиления поддержки Украины и большего количества усилий, чтобы государство "смогло начать контрнаступление, чтобы выиграть эту войну на приемлемых условиях и войти в переговорный процесс, решение о котором примет Украина".

"Мы готовы усилить наши усилия. Следующие несколько недель и месяцев будут решающими. Но вместе с тем мы готовы к долгому конфликту. Я не желаю этого, как и все остальные. Но мы должны убедить в этом всех, что мы должны предоставить Украине все, что поможет украинцам вернуться за стол переговоров на приемлемых для нее условиях", – рассказал Макрон.

Напомним, во время выступления на мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия падет в этом году и украинской победе в войне нет альтернативы.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления заявил, что путинский ревизионизм не победит. По его словам, ЕС объединен и стоит за спиной украинского будущего членства в союзе, а НАТО расширяется, принимая новых членов.