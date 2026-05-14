Макрон жестко высказался о массированном ударе РФ по Украине: что заявил

Массированный обстрел Украины свидетельствует о лицемерии и слабости Москвы, говорит Макрон.

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Массированная комбинированная атака России по территории Украины свидетельствует о лицемерии российских властей и ее слабости в попытке завершить развязанную войну.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсетях.

По словам французского лидера, нанеся самый масштабный за последние четыре года удар беспилотниками и ракетами по украинским городам и мирным жителям, страна-агрессорка «еще больше усугубляет тяжесть своей агрессии».

«Она демонстрирует все лицемерие, с которым вела переговоры по поводу хрупкого перемирия последних дней», — подчеркнул Макрон.

Он также добавил, что обстрелы гражданского населения являются проявлением слабости России, поскольку руководство в Москве не знает, как закончить этот военный конфликт.

Президент Франции подтвердил твердую поддержку Киева со стороны Парижа, отметив, что государство продолжит помогать украинцам для достижения стабильной безопасности в регионе.

«Франция стоит на стороне Украины и украинского народа и будет продолжать прилагать усилия по прекращению боевых действий и установлению справедливого и длительного мира в Украине, который будет гарантировать ее безопасность и безопасность Европы», — резюмировал Макрон.

Массированная атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, российские войска 13 мая совершили массированную атаку беспилотниками на западные регионы Украины. В результате чего в Ужгороде произошло попадание в здание, а Львов и Ивано-Франковск находились под угрозой новых ударов.

Впоследствии, в ночь на 14 мая Россия массированно атаковала Киев десятками «Шахедов», а также крылатыми и баллистическими ракетами. В Дарницком районе разрушен подъезд жилого дома. С

К слову, Россия совершила рекордную атаку на Украину, выпустив более 1500 дронов и баллистические ракеты. Сергей «Флэш» рассказал о деталях ночного удара и циничной тактике врага.

