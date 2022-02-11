Максимальный уровень угрозы: МИД Японии призывает своих граждан немедленно покинуть Украину

В японском внешнеполитическом ведомстве предполагают прекращение коммерческого авиасообщения между двумя странами.

В связи с ростом напряженности на российско-украинской границе в Министерстве иностранных дел Японии объявили максимальный (четвертый) уровень угрозы пребывания на территории Украины. Это означает призыв немедленно покинуть страну.

Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на МИД Японии.

В японском внешнеполитическом ведомстве считают, что дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины остается "непредсказуемым, несмотря на дипломатические усилия".

По классификации МИД Японии, объявленный для Украины четвертый уровень опасности содержит призыв "немедленно покинуть территорию" государства и отказаться от каких-либо поездок в эту страну.

Свое решение в японском МИДе объясняют "ростом напряженности на украинско-российской границе".

Также читайте В Японии заявили, что планируют решительные действия в ответ на агрессию Кремля против Украины

В ведомстве также отметили, что "в дальнейшем не исключено прекращение коммерческого авиасообщения" между Японией и Украиной "в зависимости от развития ситуации".

"Многие страны также уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, это может привести к тому, что покинуть территорию страны коммерческими авиалиниями станет крайне сложно из-за нехватки билетов", — добавили в МИД Японии.

Ранее при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды был создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.

Напомним, з-за вероятной угрозы российской агрессии президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американские военные не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

Читайте также: