Малайзия возобновит поиски пропавшего 10 лет назад рейса MH370: какая причина

Правительство Малайзии решило возобновить поиски пропавшего в 2014 году пассажирского самолета рейса MH370, совершавшего перелет из Куала-Лумпура в Пекин.

Об этом сообщило издание BBC.

В пятницу, 20 декабря, министр транспорта Малайзии Энтони Локе объявил о подписании соглашения на 70 миллионов долларов с компанией Ocean Infinity, которая совершит новые поиски в южной части Индийского океана. Поисковая компания получит гонорар только в случае успеха. Поиски охватят площадь 15 тысяч квадратных километров в южной части Индийского океана.

В 2018 году компания Ocean Infinity уже пыталась найти пропавший рейс MH370.

Несмотря на то, что расследование в 2018 году не принесло однозначных выводов, правительство Малайзии надеется на новые открытия, которые помогут раскрыть одну из самых больших тайн авиации. Тогда поиски продолжались три месяца, но завершились безрезультатно. Еще раньше несколько стран провели масштабную операцию, потратив 150 миллионов долларов за два года. Однако в 2017-м она также не принесла успеха.

"Мы надеемся, что в этот раз результат будет", – отметил министр Малайзии.

Рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года. Он исчез через час после взлета, а обломки, вероятно, принадлежавшие самолету, впоследствии выбрасывало на побережье Индийского океана. Следователи полагают, что самолет разбился в южной части Индийского океана, но причины крушения остаются невыясненными. Обломки, вероятно, принадлежащие этому самолету, были выброшены на побережье Индийского океана спустя годы после трагедии.

Исчезновение самолета породило многочисленные теории заговора — от версий об умышленной аварии пилота до предположений, что самолет был сбит военными. Расследование 2018 указало на возможное вмешательство в системы управления самолетом, что могло отклонить его от курса. Однако следователи так и не выяснили, кто за этим стоит. Тогда они заявили, что окончательный ответ можно получить только после нахождения обломков.

Напомним, в Малайзии на репетиции военного парада столкнулись два вертолета.

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