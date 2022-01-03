Малайзию накрыло мощное наводнение: более полусотни погибших

От непогоды страдает семь штатов.

Малайзию накрыло мощное наводнение: не менее полусотни погибших, несколько человек пропали без вести.

Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями, пишет DW.

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Наводнение накрыло семь штатов в Малайзии: Келантан, Теренгган, Паханг, Джохор, Малакка, Негери-Сембилан и Сабах. Около девяти тысяч жителей из пострадавших регионов были эвакуированы. Людей разместили в центрах помощи.

От наводнений по всей стране пострадали уже более 125 тысяч человек. Кроме того, 117 тысяч эвакуированных уже смогли вернуться в свои дома.

Следует заметить, что во время ежегодного сезона муссонов, продолжающихся с октября по март, на восточном побережье Малайзии часто происходят наводнения. Ненастье продлится еще как минимум несколько дней. Власти Малайзии уже заявили, что предоставит 366 миллионов долларов денежной и другую помощь пострадавшим.

Как сообщалось, по меньшей мере 20 погибли, более трехсот пострадали — в Бразилии из-за обильных ливней прорвало сразу две дамбы. Под воду ушли несколько городов, спасать их очень тяжело, ведь все пути туда тоже затоплены.

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