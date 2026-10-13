Мальчик гулял по замку и случайно нашел сокровище, которому более 400 лет (фото)

Черский замок в Польше / © ukrainaincognita.com

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Во время посещения Черского замка в Польше девятилетний мальчик случайно обнаружил редкую серебряную монету в 1624 году. Оказалось, что это прусский «полуторак» номиналом 1,5 деньги времен правителя (курфюрста) Георга Вильгельма.

Об этом сообщил Мазовецкий воеводский консерватор памятников в своем официальном сообщении в Facebook.

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По данным специалистов, обнаруженный артефакт изготовили на монетном дворе города Кенигсберг. В XVII веке такие монеты активно использовались для ежедневных бытовых расчетов, однако сегодня эта находка имеет высокую историческую и коллекционную ценность.

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Археологи подчеркивают значимость схожих артефактов для науки. По их словам, даже мелкие находки весом менее одного грамма помогают исследователям дополнить картину денежного обращения и лучше понять особенности жизни в Польше в XVII веке.

В Мазовецком воеводском управлении охраны памятников поблагодарили юного первооткрывателя за внимательность и любознательность.

Монета дата 1624 года. Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków / © соцмережі

«И то, что молодой посетитель нашел их, показывает, что история иногда просто за углом готова удивить кого-либо, кто внимательно рассмотрит», — отметили в сообщении.

Монета дата 1624 года. Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków / © соцмережі

Напомним, румынская крестьянка десятилетиями подпирала двери 3,5-килограммовым булыжником из ручья, который оказался одним из самых больших в мире редких самородков янтаря в возрасте до 70 миллионов лет.

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