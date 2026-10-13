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Мальчик гулял по замку и случайно нашел сокровище, которому более 400 лет (фото)
Обычная прогулка по польскому замку обернулась неожиданной исторической находкой для девятилетнего мальчика. Он случайно наткнулся на серебряный артефакт, которому более 400 лет.
Во время посещения Черского замка в Польше девятилетний мальчик случайно обнаружил редкую серебряную монету в 1624 году. Оказалось, что это прусский «полуторак» номиналом 1,5 деньги времен правителя (курфюрста) Георга Вильгельма.
Об этом сообщил Мазовецкий воеводский консерватор памятников в своем официальном сообщении в Facebook.
По данным специалистов, обнаруженный артефакт изготовили на монетном дворе города Кенигсберг. В XVII веке такие монеты активно использовались для ежедневных бытовых расчетов, однако сегодня эта находка имеет высокую историческую и коллекционную ценность.
Археологи подчеркивают значимость схожих артефактов для науки. По их словам, даже мелкие находки весом менее одного грамма помогают исследователям дополнить картину денежного обращения и лучше понять особенности жизни в Польше в XVII веке.
В Мазовецком воеводском управлении охраны памятников поблагодарили юного первооткрывателя за внимательность и любознательность.
«И то, что молодой посетитель нашел их, показывает, что история иногда просто за углом готова удивить кого-либо, кто внимательно рассмотрит», — отметили в сообщении.
Напомним, румынская крестьянка десятилетиями подпирала двери 3,5-килограммовым булыжником из ручья, который оказался одним из самых больших в мире редких самородков янтаря в возрасте до 70 миллионов лет.