Мальчик, которого похитили с детской площадки, нашел свою семью через 73 года

О судьбе мальчика не было известно 73 года.

В США удалось раскрыть загадочное похищение, которое произошло еще 2 февраля 1951 года. Тогда 6-летнего мальчика неизвестные похитили из парка, свою семью тот встретил только 73 года спустя.

Об этом пишет NBC News.

Что известно о похищении

Луису Альбино было всего 6 лет, когда 2 февраля 1951 года его забрала с детской площадки парка Джефферсона в Окленде неизвестная женщина, которая вывезла его за пределы штата, а затем на восточное побережье, говорится в заявлении полиции.

Немедленные поиски Альбино были безрезультатными, и дело было забыто на семь десятилетий.

Как удалось разыскать мужчину

Луису Альбино было всего 6 лет, когда 2 февраля 1951 года его забрала с детской площадки парка Джефферсона в Окленде неизвестная женщина, которая вывезла его за пределы штата, а затем на восточное побережье, говорится в заявлении полиции.

Немедленные поиски Альбино были безрезультатными, и дело было забыто на семь десятилетий.

Как удалось разыскать мужчину

Но в начале этого года племянница Альбино снова обратилась в полицию Окленда и сообщила офицерам, «что результаты ее онлайн-теста ДНК совпали с человеком, который, как полагают, является ее дядей».

Агенты ФБР, по поручению полиции Окленда, опросили Альбино в его доме на восточном побережье и взяли образец ДНК. Его генетический материал совпал с генетическим материалом двух живых братьев и сестер в Калифорнии, что доказывает, что он и является тем мальчиком, которого похитили в 1951 году, заявила полиция.

ФБР, Департамент юстиции Калифорнии и полиция Окленда организовали и оплатили встречу Альбино с его давно потерянной семьей 24 июня.

"Это был эмоциональный момент для всех причастных сторон и воссоединение семьи, которое длилось более 70 лет", - заявили в полиции.

В заявлении полиции Окленда не уточняется, кто, по мнению детективов, забрал Альбино из парка семь десятилетий назад, а также не указывается, кто его воспитал.

"Мы ограничены в том, что можем разглашать на данный момент, поскольку дело все еще находится на стадии расследования", - заявил представитель полиции Окленда.

Что известно о семье мужчины, похищенного в 6-летнем возрасте

92-летняя мать Альбино умерла в 2005 году, так и не узнав о судьбе своего сына.

Этим летом Альбино смог встретиться и провести время со своим братом Роджером, бывшим с ним в парке в день похищения в 1951 году. Роджер скончался в прошлом месяце.

"Я думаю, что он умер счастливо. Он был в мире с собой, зная, что его брат нашелся. Я была так счастлива, что смогла сделать это для него и принести ему завершение и покой", — сказала Алида Алекин, племянница похищенного мужчины. .

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