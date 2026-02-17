Мальчик погиб из-за опасного тренда из соцсетей: что такое "хроминг"

11-летний Фредди Дэвис, который умер из-за «хроминга»

В Лондоне 11-летний Фредди Дэвис погиб в собственной спальне после участия в опасном онлайн-тренде. Мать мальчика предостерегает родителей о скрытой угрозе обычных аэрозолей, которая может привести к мгновенной остановке сердца.

Об этом сообщает Lad Bible.

Мать 11-летнего мальчика Роузанна Томпсон обратилась к другим родителям с предостережением относительно «хроминга» после того, как обнаружила своего сына без признаков жизни в его комнате в Восточном Лондоне. Женщина рассказала о трагедии, произошедшей после того, как ее ребенок стал жертвой опасного тренда из соцсетей, известного как «хроминг».

Детали смерти мальчика

Фредди нашли мертвым в собственной спальне 20 января 2025 года — он надышался токсичных испарений из баллончика дезодоранта.

Роузанна отметила, что когда узнала об этом интернет-тренде, который предполагает вдыхание аэрозолей для получения опьянения, перестала покупать сыну спрей-дезодоранты.

«Я зашла в его комнату, чтобы разбудить его. Я открыла дверь и позвала „Фред“, как делаю каждое утро. Я увидела, что он лежит на животе лицом вниз. Я снова позвала его. Обычно к этому моменту он уже отвечал. Я начала присматриваться к его позе и думать: „Почему он так лежит?“ Я положила руку ему на плечо и заметила, что он холоднее, чем обычно. Я позвала на помощь и сказала: «Мне кажется, Фред умер». Я набрала 999 и сказала оператору: «Мне кажется, мой сын мертв», — делилась пережитым мать мальчика.

Роузанна подчеркнула, что «дети не осознают опасности» и что «от этого действительно умирают».

Что такое «хроминг»?

По словам педиатра доктора Бетти Чой, «хроминг» заключается во вдыхании паров через нос или рот — непосредственно из баллончика или из пакета, пропитанного различными веществами.

«Злоупотребление ингалянтами достигло пика в 1990-х и снижалось в течение последних двух десятилетий. Но в последние годы уровень экспериментирования среди подростков снова вырос. Большинство таких продуктов легко найти дома и можно дешево купить в магазинах. („Хроминг“) может вызвать зависимость, если делать это снова и снова», — рассказала педиатр.

Профессор экстренной медицины доктор Энтони Пизон объяснил, что название явления происходит от эффекта после вдыхания металлических красок, которые оставляют хромоподобный налет.

Он также предостерег, что «дети, которые занимаются этим, вероятно имеют повышенный риск перехода к более сильным наркотикам».

Чем опасен «хроминг»?

По информации детской больницы Сент-Луиса, возможные последствия «хроминга» включают:

повреждения мозга;

нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смертельной остановке сердца;

длительное поражение легких;

повреждение жизненно важных органов, в частности печени и почек.

«Лучший подход — говорить о хроминге так же, как о других опасностях: это должен быть постоянный разговор со временем», — добавила Чой.

Она советует сразу предупреждать детей о рисках словами: «Это может навсегда разрушить твой мозг, сердце и другие органы. Некоторые дети умирали даже после первого раза. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты знал факты. Моя задача — помочь тебе принимать безопасные решения относительно своего тела».

«Если дети чувствуют безопасность и поддержку, они охотнее открываются и делятся своими мыслями», — добавила она.

«Существует распространенное заблуждение, что смертельные случаи от аэрозолей случаются только в случае злоупотребления веществами, но это совсем не так. Мы видели немало смертей в последние годы, когда дети и молодые люди просто чрезмерно распыляли аэрозоли — от подростков, которые волновались из-за запаха тела, до детей, искавших успокоения в знакомых запахах», — отметила советник по общественному здоровью в Королевском обществе предотвращения несчастных случаев Эшли Мартин.

Напомним, в Великобритании умерла 13-летняя Тиган Джарман из-за опасного тренда «хромирование», вдохнув пары дезодоранта. Трагедия произошла в ее спальне. Несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось. Родные описывают Тиган как любящего и мечтательного ребенка, чья жизнь оборвалась из-за вирусного развлечения. Семья призывает соцсети строже контролировать опасный контент, а сестра девочки создала петицию о просвещении школьников и маркировке токсичных товаров, чтобы предотвратить новые жертвы.