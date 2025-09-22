Мальчик попал в больницу из-за домашнего задания: что случилось

Домашнее задание / © Pexels

11-летнего мальчика из Китая по имени Лянлян госпитализировали из-за того, что он непрерывно выполнял домашнее задание в течение 14 часов. Родители мальчика следили за ним, чтобы он завершил все летние задания.

Об этом сообщает Oddity Central.

Ближе к 23:00 мальчик начал испытывать серьезное недомогание: одышку, головокружение, головную боль. Кроме того, его конечности онемели, а пальцы согнулись, напоминая «куриные кавычки». Родители немедленно отвезли Лянляна в больницу. Медики диагностировали респираторные проблемы, вызванные гипервентиляцией.

Это произошло из-за слишком быстрого и глубокого дыхания, вызванного сильным эмоциональным стрессом и физическим истощением от многочасового обучения. После оказания медицинской помощи состояние мальчика стабилизировалось.

Случай с Лянляном — не редкость. В Центральной больнице Чанши только за август было госпитализировано более 30 подростков с похожими симптомами, возникающими из-за интенсивного обучения.

Чтобы бороться с этой проблемой, в 2021 году правительство Китая ввело политику, направленную на уменьшение учебной нагрузки на школьников. Это включало в себя сокращение объемов домашних заданий и регулирование внешкольных занятий. Несмотря на эти меры, некоторые родители или сами дети продолжают создавать чрезмерное давление, чтобы догнать программу или получить лучшие результаты.

