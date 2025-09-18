Мальчик попал в больницу после 14 часов непрерывной учебы

Больница. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Реклама

В Китае 11-летний школьник Лянлян оказался в больнице после того, как провел за учебой 14 часов подряд. У мальчика появились учащенное дыхание, головокружение, головная боль и онемение конечностей.

Об этом случае сообщило издание Oddity Central.

Родители, которые контролировали учебный процесс ребенка с 8 утра до 10 вечера, испугались и отвезли сына в больницу.

Реклама

Медики сообщили, что причиной ухудшения здоровья стала чрезмерная нагрузка и эмоциональный стресс.

Такое состояние, кроме головокружения и онемения конечностей, может вызвать мышечные спазмы и судороги, представляющие угрозу для жизни без своевременной помощи.

Лянляну надели дыхательную маску и дали рекомендации по контролю дыхания.

Как свидетельствует статистика больницы, в которую попал школьник, в августе в отделение неотложной помощи госпитализировали более 30 детей с похожими симптомами. Чаще всего это были школьники, которые готовились к экзаменам под давлением со стороны родителей.

Реклама

Национальный тест гаокао играет решающую роль в будущем китайской молодежи и создает колоссальное психологическое напряжение.

Эксперты предупреждают родителей, что стремление к академическим успехам не должно подрывать здоровье детей.

Напомним, в США арестовали мужчину и его жену, которых обвиняют в том, что они удерживали своих пятерых детей в возрасте от 5 до 14 лет в помещении, похожем на «подземелье».