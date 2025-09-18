- Дата публикации
Мальчик попал в больницу после 14 часов непрерывной учебы
Родители контролировали учебный процесс ребенка с 8 утра до 10 вечера.
В Китае 11-летний школьник Лянлян оказался в больнице после того, как провел за учебой 14 часов подряд. У мальчика появились учащенное дыхание, головокружение, головная боль и онемение конечностей.
Об этом случае сообщило издание Oddity Central.
Родители, которые контролировали учебный процесс ребенка с 8 утра до 10 вечера, испугались и отвезли сына в больницу.
Медики сообщили, что причиной ухудшения здоровья стала чрезмерная нагрузка и эмоциональный стресс.
Такое состояние, кроме головокружения и онемения конечностей, может вызвать мышечные спазмы и судороги, представляющие угрозу для жизни без своевременной помощи.
Лянляну надели дыхательную маску и дали рекомендации по контролю дыхания.
Как свидетельствует статистика больницы, в которую попал школьник, в августе в отделение неотложной помощи госпитализировали более 30 детей с похожими симптомами. Чаще всего это были школьники, которые готовились к экзаменам под давлением со стороны родителей.
Национальный тест гаокао играет решающую роль в будущем китайской молодежи и создает колоссальное психологическое напряжение.
Эксперты предупреждают родителей, что стремление к академическим успехам не должно подрывать здоровье детей.
