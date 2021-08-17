Мальчик с пищевой фобией годами ел только хлеб и йогурты: чем это обернулось

Мальчику стало неловко, когда его сверстники увидели, что он ничего не ест.
12-летний Эштон Фишер с английского графства Норфолк в течение десяти лет не ел ничего, кроме полбуханки белого хлеба и йогурта. Школьник почти ничего не употреблял из-за пищевой фобии, но ситуация изменилась после посещения психолога.
Об этом пишет Metro.
Родители Эштона Фишера отчаянно пытались изменить его рацион, но все было напрасно. Ситуацию изменил психолог, который в июле диагностировал ему расстройство приема пищи. После 10 лет скудного рациона школьник наконец попробовал ужин с жареными блюдами, чипсы и бутерброды с ветчиной.
Мама Кара считает, что фобия ее сына возникла из-за рефлюкса, который он имел в детстве, поскольку это, как представляется, является общим триггером у больных ОРВИ.
"Я не думаю, что он был бы сегодня здесь, если бы у нас не было клубнично-банановых йогуртов и белого хлеба. Мы так беспокоились за него, поскольку он не получал никаких питательных веществ, которые ему нужны. Но он физически не мог есть ничего другого, поскольку у него были бы ужасные панические атаки", — сказала она.
Мать рассказывает, что семья никогда не ела рождественский ужин все вместе, так как Эштон не выдерживал запаха блюд.
Впрочем, врач общей практики назвал его "капризным", а диетолог утверждал, что он "вырастет из этого".
"До недавнего времени с Эштоном было хорошо, потому что он не знает другого. Но его сверстники в средней школе заметили, что он не ест, и это стало ему неловко. Он не хочет быть другим", — говорит Кара.
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