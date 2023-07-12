Мальчик за час выпил 6 бутылок воды и чуть не умер: какой была реакция организма (фото)

Медикам удалось его спасти.
10-летний мальчик выпил слишком много воды и был доставлен в детскую больницу в Колумбии, Южная Каролина, США.
Об этом сообщает WIS-TV.
Рэй Джордан играл на улице со своими двоюродными братьями в жару и выпил шесть бутылок воды в течение часа.
Вскоре у него начали проявляться симптомы водной интоксикации, в том числе рвота и потеря двигательной функции.
Осмотревшие его в больнице медики обнаружили чрезвычайно низкий уровень натрия в его крови — состояние, которое возникает, когда почки не могут справиться с чрезмерным потреблением воды.
Родители Рэя, Стэйси и Джефф Джордан, выразили обеспокоенность состоянием своего сына и описали симптомы, заявив, что он выглядел как пьяный, был словно умственно отсталым и не мог контролировать свою голову или руки.
"Он не мог контролировать свою голову, руки или еще что-то. Его двигательные функции исчезли. В этот момент я помчался с ним прямо в детскую школу Ричленда", — вспомнил отец.
Врачи также обнаружили, что мозг ребенка сильно отек, что повлекло за собой сильную головную боль. Чтобы справиться с этим, вводили жидкости, чтобы помочь ему мочиться и регулировать уровень натрия и калия в крови.
В конце концов Рэй поправился и не испытал никаких длительных последствий. Семья благодарна персоналу больницы и надеется, что их история повысит осведомленность об опасности водной интоксикации, особенно летом.
Напомним, язык курильщика стал зеленым и волосатым. Медики объяснили, почему так получилось.
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