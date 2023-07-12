Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мальчик за час выпил 6 бутылок воды и чуть не умер: какой была реакция организма (фото)

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
2122
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мальчик за час выпил 6 бутылок воды и чуть не умер: какой была реакция организма (фото)

Мальчик выпил 6 бутылок воды и чуть не умер / Фото: Pexels

Медикам удалось его спасти.

10-летний мальчик выпил слишком много воды и был доставлен в детскую больницу в Колумбии, Южная Каролина, США.

Об этом сообщает WIS-TV.

Рэй Джордан играл на улице со своими двоюродными братьями в жару и выпил шесть бутылок воды в течение часа.

Рэй Джордан / © wistv.com
Рэй Джордан / Фото: wistv.com

Вскоре у него начали проявляться симптомы водной интоксикации, в том числе рвота и потеря двигательной функции.

Осмотревшие его в больнице медики обнаружили чрезвычайно низкий уровень натрия в его крови — состояние, которое возникает, когда почки не могут справиться с чрезмерным потреблением воды.

Родители Рэя, Стэйси и Джефф Джордан, выразили обеспокоенность состоянием своего сына и описали симптомы, заявив, что он выглядел как пьяный, был словно умственно отсталым и не мог контролировать свою голову или руки.

"Он не мог контролировать свою голову, руки или еще что-то. Его двигательные функции исчезли. В этот момент я помчался с ним прямо в детскую школу Ричленда", — вспомнил отец.

Родители Рэя / © wistv.com
Родители Рэя / Фото: wistv.com

Врачи также обнаружили, что мозг ребенка сильно отек, что повлекло за собой сильную головную боль. Чтобы справиться с этим, вводили жидкости, чтобы помочь ему мочиться и регулировать уровень натрия и калия в крови.

Рэй в больнице / © wistv.com
Рэй в больнице / Фото: wistv.com

В конце концов Рэй поправился и не испытал никаких длительных последствий. Семья благодарна персоналу больницы и надеется, что их история повысит осведомленность об опасности водной интоксикации, особенно летом.

Напомним, язык курильщика стал зеленым и волосатым. Медики объяснили, почему так получилось.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2122
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация