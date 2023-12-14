Мальчика, пропавшего 6 лет назад, наконец-то нашли: откуда он сбежал и кто его спас (фото)

Пропавшего британца Алекса Бетти нашли живым и здоровым после того, как его впервые объявили пропавшим без вести в 2017 году.

Об этом пишет Daily Star.

Мальчику из Олдема, Большой Манчестер, было 11 лет, когда он пропал без вести во время путешествия с семьей по Испании в октябре в 2017 году. С тех пор его никто не видел.

Прокуроры утверждают, что последние шесть лет он провел, живя среди "духовной общины" у подножия Пиренеи во Франции, прежде чем сбежал и был подобран водителем грузовика, предупредившего власть. Теперь прокуроры заявили, что Алекс, которому сейчас 17 лет, появился в Ревеле, недалеко от Тулузы, в южном регионе Окситании.

Алекс Бетти / Фото: PA

Местное издание новостей La Depeche сообщило: "Тайна Алекса Бетти вот-вот будет раскрыта. Хотя он не показал никаких официальных документов задержавшим его жандармам (полиции), 17-летний юноша сам указал свою личность. Его лицо и история во всех отношениях соответствуют личности британца, похищенного в 2017 году. Прокурор Тулузы подтвердил, что это действительно Алекс Бетти".

Когда он исчез, ребенок был со своей матерью Мелани Бетти и дедушкой Дэвидом Бетти, которым тогда было 37 и 58 лет соответственно. Обоим взрослым было запрещено находиться рядом с Алексом во время его исчезновения из-за бытовых проблем.

Алекс Бетти / Фото: PA

После двухнедельной поездки в Марбелью семья собиралась вернуться в Великобританию, но не вернулась. Затем полиция начала расследование после того, как Алекс пропал без вести.

Бабушка и официальная попечительница Алекса Сьюзен Каруана сказала, что, по ее мнению, группа, возможно, где-то приняла "альтернативный образ жизни". Выступая тогда, она сказала: "Они не хотели, чтобы Алекс ходил в школу, они не верят в обычную школу".

Следователи считают, что Алекс сбежал из сельской местности недалеко от горного хребта Пиренеи. Предполагается, что мальчик несколько дней провел в походе, прежде чем его подобрал водитель грузовика.

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Однако, как сообщается, автомобилист заподозрил обстоятельства Алекса и обратился в полицию. Отвечая на вопросы детективов, юноша "рассказал о своем невероятном путешествии безмятежно и спокойно".

"Его история проверена и, судя по всему, она соответствует действительности", — говорится в сообщении. "После этого слушания подростка передали в социальные службы департамента, пока он ждал заявления своих родственников".

Напомним, сосед героически спас женщину и собаку из охваченной огнем квартиры через окно. Пожар вспыхнул на 4 этаже многоэтажки.

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