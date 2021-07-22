Мальдивы собираются взимать налог на вылет из островов: изменения коснутся и туристов

Изменения вступят в действие с 1 января 2022 года.

С января 2022 правительство Мальдив будет взимать налог на вылет из пассажиров, вылетающих из местных аэропортов островов. Он будет включен в стоимость билета.

Соответствующую поправку в Налоговый кодекс ратифицировал президент Ибрагим Мохамед Солих, сообщает Raajje.

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"Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих из Мальдивских островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после введения налога отдельным авиакомпаниям будет поручено взимать плату за обслуживание аэропорта, плату за развитие аэропорта, а аэропорты, из которых отправляются рейсы, будут нести ответственность за пересылку налоговых денег правительства.

Все налоги, которые будут взиматься с туристов, должны быть оплачены в долларах США. В соответствии с поправкой, как из местных жителей, так и из иностранцев, путешествующих бизнес-классом, будет взиматься плата в размере 60 долларов.

Кроме этого, из тех, кто путешествует первым классом — 90 долларов США. Иностранцы, которые пользуются эконом-классом должны будут уплатить налоги в размере 30 долларов, а мальдивцы — 12. Для путешественников, выезжающих на частных самолетах, размер налога составит 120 долларов.

Напомним, Мальдивские острова могут исчезнуть к концу XXI века из-за изменения климата. Островам спрогнозировали исчезновения из-за повышения уровня океана.

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