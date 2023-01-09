"Маленький одинокий петух": на рождественское богослужение вместо Путина пришел двойник – политолог

Традиционно на Крещение вместо диктатора Путина в прорубь нырял его двойник. Так же на рождественской службе в этом году побывал двойник.

Об этом заявил российский политолог Валерий Соловей на YouTube-канале "Живой гвоздь".

"С чего вы взяли, что это был он? Это был человек, именующий себя президентом РФ. Вряд ли это был Путин. Ему физически тяжело. Ему за медицинскими показаниями долго стоять нельзя. Он не может выстоять службу. Но из соображений безопасности у него сейчас развилась паранойя. Это хорошо понятно и заметно. Поэтому очень сомнительно, что это был действующий президент Российской Федерации", – отметил эксперт.

Соловей объяснил, зачем тогда пиарщики диктатора допустили такую ошибку, показав службу, на которой находился только один Путин и священник.

"Знаменитое полотно Карлсона "Маленький одинокий петух". Ну, маленький одинокий квазипрезидент Российской Федерации. Есть две причины. Пиарщики на все наплевали и начинают откровенно глумиться над российским президентом. И второе: есть опыт новогоднего поздравления, и второй раз подряд выставлять ту же массовку в лице прихожан, согласитесь, выглядело бы крайне сомнительно. Это должны быть стократно проверенные люди из службы охраны. Только их берут на массовку, других нет", – подытожил политолог.

Двойники Путина: что известно

Ранее бывший сотрудник КГБ и разведка РФ Сергей Жирнов заявил, что Путин вместо себя отправил двойника на встречу с Лукашенко.

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.

Заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не поддерживает такое мнение и считает, что двойник максимум один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин говорит, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но президент РФ не выпускает двойников на международные мероприятия.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что на трибунале за преступления против Украины может отвечать не Путин, а двойник.

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