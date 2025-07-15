Маленький тюлень звал маму - вместо нее пришли люди: трогательная история спасения в Германии

Тюлень / © Bild

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Работники одного из предприятий порта Гамбурга нашли маленького тюленя, который по неизвестным причинам оказался одиноким. Животное лежало на плавучем понтоне, вероятно, потерявшись и отстав от матери.

Об этом пишет издание BILD.

На помощь сразу вызвали Олафа Ниса — известного специалиста по морским млекопитающим в Гамбурге. По словам Ниса, он вместе с двумя коллегами осторожно приближались к тюленю, чтобы не напугать его.

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«Тюлень лежал возле грузовой платформы на плавучем понтоне. Каждый раз, когда он смотрел в нашу сторону, мы делали несколько шагов вперед. Мы старались не нарушать его покой», — рассказал Олаф Нис в интервью.

После нескольких осторожных попыток один из спасателей сделал решительный прыжок и схватил тюленя. Хотя животное было ослабленным, оно не имело видимых травм. Его немедленно доставили в центр помощи морским животным, где ему дали имя Фите.

Специалисты убеждены, что после необходимой реабилитации тюленя снова выпустят в естественную среду.

Напомним, ранее мы писали о невероятной истории спасения о том, как собака-герой предупредила людей о приближении беды.

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