Маленькую девочку достали живой после 12 часов под завалами в результате землетрясения в Сирии (видео)

Под руинами находятся еще сотни семей, проживающих на северо-западе Сирии.

В Сирии после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов дома маленькую Нур, которая провела там 12 часов. Ребенка вынесли на поверхность живым.

Об этом сообщает издание vesty.co.il.

Девочка была извлечена из-под обломков одного из жилых домов в городке Африн в сирийской провинции Алеппо, обрушившихся во время землетрясения 6 февраля. Ребенка передали на руки отцу.

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"Не бойся, папа рядом, Нур, посмотри на меня", – поддерживал крошку спасатель во время операции.

Эти моменты были сняты на камеру и облетели весь мир.

На видео зафиксировано покрытое плотным слоем пыли лицо девочки, а также как спасатель просит ее поговорить с отцом, посмотреть на него и убедиться, что вокруг делается все ради ее спасения.

Эти кадры опубликовала 7 февраля организация "Белые шлемы", которая проводит спасательную операцию в районах Сирии, подконтрольных противникам режима президента Башара Асада. Организация предупредила, что под руинами находятся еще сотни семей, проживающих на северо-западе Сирии.

Напомним, в Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 – самое мощное в стране за последние более 80 лет. В результате землетрясения пострадала и Сирия, а подземные толчки происходили также на Кипре, в Египте и Ливане.

Жертвами землетрясения в Турции стали 4544 человека, еще 26 721 получили ранения. Это данные по состоянию на вечер 7 февраля. В то же время в Сирии погибли 1 782 человека, ранения получили 3 749 человек.

В частности, в Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса — Нессум Арнус вместе с детьми и внуками.

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