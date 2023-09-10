Помощи, которую оказывают Украине Соединенные штаты Америки , недостаточно для продолжения борьбы и "намеренно недостаточно, чтобы обеспечить победу".

Соответствующее заявление сделал британский полковник в отставке Ричард Кэмп, пишет The Telegraph.

По его мнению, американский лидер Джо Байден, как и его западноевропейские союзники, сдерживали пустые угрозы российского диктатора Владимира Путина расширить войну.

"…Малодушная обеспокоенность Байдена по поводу провокаций Путина объясняет его неспособность предоставить срочно необходимое оружие, в частности, боевые самолеты и ракеты большой дальности, а также его упорное сопротивление членству Украины в НАТО", — считает офицер.

В США готовятся к выборам

Напомним, что американцы считают, что Джо Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом на второй срок. Зато Дональд Трамп, который лишь на несколько лет младше его, вызывает гораздо меньшее беспокойство.

Если Байден вернется в Белый дом, ему будет 82 года в начале своего второго срока в январе 2025 года. Если победит Трамп, ему будет 78 — столько же, сколько было Байдену, когда он начал свой первый срок в 2021 году.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высмеял тюремную фотографию бывшего главы Белого Дома Дональда Трампа.

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