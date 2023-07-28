Малоизвестная история "Новогрудских мучениц": загадочное убийство 11 монахинь немецкими нацистами

Восемьдесят лет назад, 1 августа 1943 года, 11 римско-католических монахинь были убиты руками нацистских захватчиков. Сестра Клара Волчек регулярно посещает место захоронения "Блаженной Марии Стеллы и ее десяти сподвижниц", которые стали известны как "Новогрудские мученицы".

Об этом информирует BBC News Украина.

Клара рассказала BBC в телефонном интервью из Беларуси, что монахини помогли спасти 120 человек, избежавших смерти, но вынужденных работать в трудовых лагерях.

5 марта 2000 года Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил монахинь блаженными — в шаге от лика святых.

Папа спросил: "Откуда у этих женщин брались силы отдавать свою жизнь в обмен на освобождение заключенных жителей Новогрудка?"

Но нет однозначных доказательств того, что монахини были убиты в обмен на освобождение пленных.

ТСН.ua предлагает читателям адаптацию истории жизни и смерти новогрудских мучениц, опубликованную Catholicism Pure & Simple.

Когда первые монахини из Ордена Пресвятой Родины из Назарета прибыли в Новогрудок 4 сентября 1929 года, это был небольшой городок на восточных землях Республики Польша (теперь Беларусь), с национально разным населением.

Первым апостольским трудом монахинь в Новогрудке, как условием образовательной деятельности — монахини содержали школу — было служение, связанное с церковью Преображения Господня, которую называли "Бяла Фара" (Белая церковь). Монахини давали местному населению пример глубокой веры, надежды и любви. С самого начала своей деятельности монахини пытались распознать потребности общества.

Под двумя оккупациями

Начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. и оккупация этих земель сначала советскими, а затем немецкими войсками нарушили порядок и согласие сообщества в Новогрудке. Во время советской оккупации, когда монахини не могли официально руководить школой, они стали гораздо ближе к местным жителям. Изгнанные из дома, с запретом носить свою одежду, они испытывали трудности повседневной жизни и видели страдания жителей Новогрудка и окрестностей, видели арестованных и вывезенных в степи Казахстана и Сибири.

Во время германской оккупации монахини могли носить свою одежду, и они вернулись в монастырь, чтобы быть знаком надежды для замученных людей. Приходская церковь, наполненная верующими, также являлась таким знаком во время обеих оккупаций.

Немецкий террор

Когда в Барановичи прибыли специальные подразделения гестапо, террор против гражданского населения города и окрестностей усилился. Первая массовая казнь произошла 31 июля 1942 года в лесу возле Новогрудка. Тогда было казнено 60 человек, в том числе двух священников: о. Михаила Далецкого, новогрудского декана и о. Юзеф Кучинский был расстрелян.

Весной 1943 года монахини активизировали свою религиозную и благотворительную деятельность. Замученные режимом жители Новогрудка искали утешение и покой в костеле, где о. Александр Зенкевич, единственный уцелевший священник в окрестности, утром отправлял Службу Божью, а вечером, когда выставляли Пресвятые Тайны, верующие вместе со священником и сестрами-монахинями читали вереницу.

Весной 1943 года монахини активизировали свою религиозную и благотворительную деятельность/Twitter

Следующая волна террора произошла в ночь с 17 на 18 июля, когда около 120 человек – отцов и других членов польских семей – были арестованы с целью казни. Днем с. Мария Стелла во время встречи с о. Зенкевичем сказала: “Боже мой, если нужно жертвовать жизнью, пусть убивают нас, а не тех, кто имеет семьи. Мы даже молимся об этом”.

Это было общее решение монахинь и с. Марии Стеллы как настоятельницы дома, которая рассказала об этом капеллану. Тех, кто был приговорен к смерти, вывезли на работу в Германию. Некоторых уволили. Транспорт отправился на мероприятие 24 июля 1943 года. Все, кто был увезен, пережили войну.

Мученическая смерть монахинь

Перед угрозой смерти единственного в окрестности священника о. Зенкевича, разыскиваемого гестапо, с. Мария Стелла выразила готовность сестер пожертвовать своей жизнью. 31 июля 1943 г. с. Марию Стеллу попросили прийти в Гебитскомиссариат, расположенный в здании бывшего воеводского управления, в 19.30.

Устный приказ дал немец, пришедший к монахиням в гражданской одежде. После четки 11 монахинь Назаретской Родины вместе со своей настоятельницей пошли в здание. Монахини считали, что хуже всего, что могло с ними случиться, это вывоз на работу в Германию. Двенадцатая сестра Малгожата Банас, которая должна была ухаживать за церковью и капелланом, осталась дома.

11 монахинь, убитых руками немецких нацистов/Twitter

Дальше все происходило очень быстро. Приговор уже был вынесен. Уничтожение священников и монахинь в Новогрудке было задачей полиции безопасности в Барановичах. Полиция подчинялась Центральному управлению сохранности Рейха, ее целью было полное ликвидирование христианства. Поэтому монахини не услышали никаких обвинений и не было никакого следствия.

После двухчасового визита в канцелярию монахинь вывели под конвоем, приказали сесть в грузовик и увезли в направлении военных казарм. Из-за интенсивного движения гестаповцы решили вернуться назад. Одну ночь монахини провели в камере полицейского участка, молясь и лежа навзничь, готовясь принести в жертву свою жизнь.

В воскресенье, 1 августа 1943 года, на рассвете монахинь вывезли и убили в небольшом березово-сосновом лесу, в пяти километрах от города. Задание выполнили офицеры летного отряда из Барановичей. Монахини погибли мученической смертью, они были убиты нацистскими палачами. Выжил о. Зенкевич и все те, за кого монахини пожертвовали своей жизнью.

Костел, где покоятся мощи 11 монахинь/Wikipedia

BBC пишут, что на следующий день отец Зенкевич служил мессу, и заметил, что на месте, где обычно были монахини, было пусто. Он почувствовал "печаль".

Готовясь к исповеди, он узнал, что монахинь убили в то утро, 1 августа 1943 года. Мотив ему был неясен. Священник слышал предположение, что это была ошибка – гестапо хотело убить членов другого религиозного ордена, подозреваемых в помощи советским партизанам.

Затем о. Зенкевич сам скрывался. В марте 1945 года, после разгрома нацистов в этой местности, он руководил эксгумацией тел монахинь и перезахоронил их возле их церкви.

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