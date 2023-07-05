Маляр рассказала о последствиях для российских властей после мятежа Пригожина

Бунт НПК "Вагнер" и его главаря Евгения Пригожина стал толчком для роста недоверия россиян и военнослужащих к руководству РФ.

Такое мнение высказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Растерянность и пассивность высшего начальствующего состава российских вооруженных сил при попытке "вагнеровского" переворота привела к росту недоверия офицерского, сержантского и рядового состава к высшим чинам министерства обороны и генеральному штабу ВС РФ", — подчеркнула представитель Министерства.

По словам Маляр, командование некоторых подразделений, несмотря на нехватку солдат, пытаются избежать пополнения личного состава заключенными. Связано это, говорит заместитель министра обороны, с "повышенными рисками дезертирства, проявлений неповиновения и вероятных бунтов военнослужащих из бывших осужденных".

Бунт Пригожина в РФ

После бунта Пригожина российские генералы исчезли из виду. Британские разведчики пишут, что, вероятно, высокопоставленные генералы могут быть арестованы. Они долго не появляются на публике.

Между тем издание Newsweek, что Путин сбежал из Москвы во время мятежа Пригожина. Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский рассказал, что скорее всего – он уехал в свою резиденцию на Валдае, расположенную между Тверской и Новгородской областями РФ.

В свою очередь, издание The New York Times со ссылкой на экспертов пишет, что президенту РФ Путину грозят новые бунты из-за его "пряников" для силовиков. Аналитики считают, что определенные группы внутри военных и структур безопасности России могут соблазниться и устроить собственное восстание.

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