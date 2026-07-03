Малыша уже считали мертвым, но в морге произошло то, чего никто не ожидал: подробности истории

Бассейн / © Pixabay

Реклама

После почти пяти минут под водой 18-месячного мальчика в Аризоне врачи официально сочли мертвым. Однако уже через несколько часов судебно-медицинский эксперт заметил слабое сердцебиение, что явилось началом невероятной истории спасения и громкого расследования.

Об этом пишет Bild.

Происшествие произошло 8 февраля 2026 года в штате Аризона. Маленький Винсент Лоренцо Ф., которому было всего 18 месяцев, упал в бассейн и находился под водой около пяти минут.

Реклама

Пока на место ехали парамедики, родные самостоятельно проводили сердечно-легочную реанимацию. После этого ребенка срочно доставили в медицинский центр, где врачи официально констатировали смерть.

Впрочем, история на этом не завершилась. По данным СМИ, один из находившихся на месте полицейских сообщил медикам, что заметил слабые признаки жизни у мальчика.

Согласно служебному отчету, офицер утверждает, что обратил внимание врача на наличие пульса. Однако, по его словам, медик отверг это замечание, отметив, что именно он отвечает за установление диагноза.

Через несколько часов после того, как тело доставили в морг, судебно-медицинский эксперт обнаружил очень слабое сердцебиение.

Реклама

Он немедленно поднял тревогу. Мальчика экстренно транспортировали медицинским вертолетом в детскую больницу в Финиксе, где врачи начали борьбу за его жизнь.

Сначала медики опасались, что из-за длительного пребывания под водой ребенок мог испытать тяжелое и необратимое повреждение мозга.

Впрочем, дальнейшие обследования показали гораздо лучшие результаты. У мальчика обнаружили лишь небольшую гематому, а уже через несколько дней он начал самостоятельно дышать. Одной из причин такого результата врачи называют холодную воду бассейна, которая могла снизить потребность мозга в кислороде и отчасти защитить организм от тяжелых последствий.

Параллельно правоохранители завершили первоначальное расследование обстоятельств трагедии.

Реклама

Во время осмотра дома полицейские сообщили о сильном запахе марихуаны. Позже тесты матери и отца, по информации следствия, оказались положительными. Именно поэтому полиция рекомендовала прокуратуре рассмотреть вопрос о предъявлении супругам уголовных обвинений.

Напомним, в США 82-летняя Бетти-Лу Саммер получила тяжелый тепловой удар и ожоги 30% тела после того, как заснула на металлическом стуле у бассейна в экстремальную жару более 40°C. Раскаленный металл вызвал глубокие ожоги в местах соприкосновения. Женщина находится в критическом состоянии реанимации.

Новости партнеров