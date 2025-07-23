Малышей "резервировали" еще в утробе: полиция раскрыла масштабную торговлю младенцами

Младенец / © pixabay.com

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Полиция Индонезии вышла на след международной преступной группировки, которая, по предварительным данным, с 2023 года продала по меньшей мере 25 младенцев в Сингапур. Некоторые дети были «зарезервированы» еще в утробе матери.

Об этом пишет BBC.

Во время операции в городах Понтианак и Тангеранг силовики арестовали 13 человек, причастных к торговле младенцами. Также удалось спасти шестерых малышей, которым примерно по одному году — их как раз готовили к нелегальной перевозке за границу.

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«Детей сначала размещали в Понтианаке, где им оформляли иммиграционные документы, а затем переправляли в Сингапур», — сообщил директор по расследованию общих уголовных дел полиции Западной Явы Сураван.

По состоянию на сейчас правоохранители Сингапура и представители их МВД официально не прокомментировали ситуацию.

Как работала сеть торговли младенцами?

Как выяснилось, преступная сеть работала по отработанной схеме. Ее участники выискивали родителей или беременных женщин, которые не планировали оставлять ребенка себе. Первый контакт часто происходил в соцсетях, в частности в Facebook, а дальше переписка переходила в закрытые мессенджеры, например WhatsApp.

«Некоторые дети были „зарезервированы“ еще в утробе матери. После рождения покрывались расходы на роды, родителям выплачивали компенсацию — и ребенка забирали», — отметил Сураван.

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По данным полиции, в составе преступной группы действовали вербовщики, которые искали потенциальных «продавцов», люди, ответственные за временное содержание детей, а также те, кто занимался фальсификацией документов — свидетельств о рождении, паспортов и семейных карточек.

После того, как ребенка забирали от матери, его передавали под опеку смотрителей на несколько месяцев. Затем малышей перевозили в Джакарту, а оттуда — в Понтианак, где оформляли фальшивые документы для дальнейшего вывоза за границу.

Скольких детей продали и сколько они «стоили»?

Стоимость одного ребенка, по информации правоохранителей, колебалась от 11 до 16 млн индонезийских рупий (примерно 673-980 долл.).

Некоторые задержанные признались, что с 2023 года продали по меньшей мере 25 детей — 12 мальчиков и 13 девочек — как за границу, так и внутри Индонезии. Большинство детей были родом из разных районов Западной Явы.

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На прошлой неделе полиция Индонезии заявила, что начала новый этап расследования — поиск людей, которые усыновили этих детей в Сингапуре.

«Мы сверим данные с информацией о выехавших детях: кто именно выехал, с кем, когда — и кто является усыновителями там», — отметил Сураван.

По его словам, многие младенцы уже сменили гражданство, однако поиск их паспортов продолжается. Он также уточнил, что, по нынешним данным, похищений детей в традиционном понимании не зафиксировано. Все передачи происходили на основании договоренностей.

«Те родители, которые заявили о похищении ребенка, сделали это потому, что посредник не выплатил им обещанные деньги», — объяснил Сураван.

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Есть подозрение, что часть родителей решилась на продажу из-за крайней бедности. По словам представителя полиции, они также могут получить наказание.

«Если будет доказано, что между родителями и исполнителями была договоренность, их могут обвинить в преступлениях против защиты детей и торговли людьми», — добавил он.

Правоохранительные органы Индонезии обратились за помощью в Интерпол и полицию Сингапура, чтобы выявить покупателей и членов группировки, которые уже выехали за пределы страны.

«Мы объявим исполнителей в розыск. Кроме того, мы выдаем красное уведомление или обращаемся к правоохранителям в тех странах с просьбой об аресте», — подчеркнул Сураван.

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Преступные сети охотятся на женщин в тяжелых жизненных обстоятельствах

Комиссар Индонезийской комиссии по вопросам защиты прав ребенка (KPAИ) Ай Рахмаянти объяснила, что такие преступные сети целенаправленно охотятся на женщин в тяжелых жизненных обстоятельствах.

«Например, женщина забеременела в результате сексуального насилия, ее бросил муж, или это была нежелательная беременность после случайных отношений», — сказала Рахмаянти.

В Индонезии аборты разрешены только в исключительных случаях — например, из-за угрозы жизни или после изнасилования. По словам комиссара, преступные группировки часто маскируются под якобы благотворительные учреждения — родильные клиники, приюты или фонды помощи.

«Такие клиники или приюты сначала используют сочувственный язык, вроде „вы можете родить и забрать ребенка домой“. Но на самом деле они предлагают деньги и незаконно передают опеку над ребенком», — объяснила Рахмаянти.

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Официальной статистики по незаконной продаже младенцев в Индонезии нет, но KPAИ фиксирует рост случаев. Так, в 2020 году было зафиксировано 11 случаев незаконного усыновления. А уже в 2023 году — 59 инцидентов похищения или торговли детьми под видом «усыновления».

Одно из последних расследований, которое KPAИ сопровождала в 2024 году, касалось детей, которых готовили к продаже в регионах Депок (Западная Ява) и Бали. Цены на младенцев отличались в зависимости от региона.

«На Яве — от 11 до 15 миллионов рупий, а на Бали цена может достигать от 20 до 26 миллионов. Цена также зависит от нескольких показателей, один из которых — внешность ребенка», — сообщила Рахмаянти.

К слову, в 2024 году впервые в Украине суд вынес приговор за торговлю людьми в сфере репродукции. Из дела известно, что 12 членов преступной группы искали заграницей однополые пары, вербовали суррогатных матерей в Украине, которые рожали этим парам детей, и переправляли малышей за границу.

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