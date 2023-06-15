Мама была шокирована, забрав двухмесячного сына из яслей с ужасными царапинами на лице - фото

Она убеждена, что это не несчастный случай, как ее уверяют.

Австралийка была "в ужасе" после того, как забрала своего 10-недельного ребенка из детского центра и обнаружила, что он "истекает кровью" и весь в царапинах.

Об этом она рассказала 9news.com.au.

Женщина, которая предпочитала остаться анонимной, утверждает, что в детсаде ей сказали, что это был несчастный случай, когда ее новорожденный ребенок некоторое время находился без присмотра при смене подгузников.

Ной / Фото: 9news.com.au

Лицо малыша Ноя было изображено покрытым глубокими темными царапинами. Со своей стороны, центр Only About Children в Мельбурне заявил, что ее сына поцарапал другой ребенок.

"Я чувствовала сильную боль в сердце. Это было настолько ужасно, что могло произойти с нашим мальчиком, мы не могли этого принять", – поделилась женщина.

Она сказала, что не верит, что такой кошмар может произойти случайно.

"Они объяснили, что это произошло случайно, но мы просто не можем принять это объяснение. Более 20 царапин на лице Ноя, как это могло произойти случайно? Мы с мужем оба были в слезах. Мы не могли поверить, что с нашим мальчиком случился такой ужас. Муж говорит, что это точно был не несчастный случай, это жестокое обращение с детьми", — добавила она.

Мама не верит, что это несчастный случай / Фото: 9news.com.au

Only About Children опубликовали заявление по поводу инцидента и сказали, что они также огорчены этим.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности и благополучию каждого ребенка, находящегося под нашей опекой, и огорчены недавним инцидентом между Ноем и еще одним маленьким ребенком. Из разговора с родителями Ноя после инцидента и во время выздоровления мы признаем, что Ной, как ожидается, полностью поправится, и мы продолжаем предлагать уход и финансовую поддержку после инцидента", — говорится в заявлении.

Мама забрала сына из яслей с поцарапанным лицом / Фото: 9news.com.au

Представитель Министерства образования заявил, что они приняли меры по устранению подобных инцидентов в будущем, в частности пересмотр процедур при смене подгузников.

Ной был доставлен в больницу его мамой, где врачи сказали ей, что царапины должны заживать без шрамов.

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